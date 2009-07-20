Цель визита Байдена в Украину и Грузию - укрепление партнерства

Главной целью визита вице-президента США Джона БАЙДЕНА в Украину и Грузию является укрепление партнерских отношений.

Как сообщает радио “Свобода”, об этом заявил советник вице-президента Тони БЛИНКЕН во время телеконференции для журналистов.

«Соединенные Штаты высоко ценят партнерство с Украиной и Грузией, поэтому главная цель путешествия – укрепить эти партнерства конкретными мерами», - сказал Т.БЛИНКЕН.

Т.БЛИНКЕН отметил, что поездка Дж.БАЙДЕНА является не визитом вежливости, а важным шагом внешней политики США. Именно поэтому Дж.БАЙДЕНА сопровождает многочисленная делегация, в составе которой высокопоставленные должностные лица из Государственного департамента США, Совета национальной безопасности при Белом доме, из Министерства обороны и из Национального экономического совета.

Он в очередной раз отметил, что США не намерены доминировать в каком-либо регионе.

«Недавно госсекретарь (Хиллари) КЛИНТОН говорила о многопартнерском мире, который мы стремимся построить. Ведь США не ищут никаких сфер влияния или доминирования в каком-то отдельном регионе. Мы стремимся иметь надежных партнеров, которые помогут нам решать возникающие проблемы. Поэтому, это соответствует нашим интересам – помочь Украине и Грузии стать самыми эффективными нашими партнерами, с прозрачными демократическими и экономическими институтами, с активным гражданским обществом, с современными вооруженными силами», - сказал Т.БЛИНКЕН.

Он подчеркнул, что это партнерство не наносит вред никаким другим странам, а пойдет на пользу всем.

«Второй общий знаменатель для обоих визитов – тот, что Украина и Грузия вдохновили людей во всем мире, включительно с Соединенными Штатами, своими мирными революциями в недалеком прошлом», - добавил Дж.БАЙДЕН.

Как сообщал УНИАН, Дж.БАЙДЕН будет находиться в Украине с визитом 20-22 июля. В ходе визита он встретится с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.