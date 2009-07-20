Сегодня начинается рабочий визит в Украину вице-президента США Джо БАЙДЕНА.

В ходе визита планируются встречи Дж.БАЙДЕНА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Ожидается, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Также планируется, что Дж.БАЙДЕН выступит перед представителями деловых кругов Украины.

Во время визита Дж.БАЙДЕНА будут обсуждаться вопросы подготовки возможной встречи президентов США и Украины в ближайшее время и будущего визита в Украину госсекретаря США.

Также в ходе визита вице-президента США будут подняты вопросы двустороннего сотрудничества, повышения уровня политического диалога, взаимодействие в сфере безопасности, вопрос торгово-экономических отношений, укрепления энергетической безопасности.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и взаимодействия на международной арене.

Визит Дж.БАЙДЕНА в Украину продлится до 22 июля.

После посещения Украины вице-президент США поедет в Грузию.