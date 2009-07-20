Тимошенко встретится с секретарем Высшего народного комитета Ливии

Сегодня в 12.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдаде Али АЛЬ-МАХМУДИ.

Как сообщает правительственный портал, в рамках переговоров также состоится четвертое совместное заседание украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству во главе с руководителями правительств Украины и Ливии.

По результатам переговоров состоится пресс-конференция.