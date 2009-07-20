Тимошенко встретится с секретарем Высшего народного комитета Ливии
09:00, 20 июля 2009Разное
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Сегодня в 12.00
Сегодня в 12.00 премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО проведет встречу с секретарем Высшего народного комитета Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдаде Али АЛЬ-МАХМУДИ.
Как сообщает правительственный портал, в рамках переговоров также состоится четвертое совместное заседание украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству во главе с руководителями правительств Украины и Ливии.
По результатам переговоров состоится пресс-конференция.
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