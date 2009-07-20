Анонс на 20 июля
В Украину с рабочим визитом прибывает вице-президент США Джозеф Байден.Тимошенко встретится с секретарем Высшего народного комитета Ливии.Предупредительная акция протеста работников завода “Арсенал”.
В Украину с рабочим визитом прибывает вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден.
Тимошенко встретится с Высшего народного комитета Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Аль-Багдаде Али Аль-Махмуди.
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин сегодня посетит Запорожскую область с рабочей поездкой.
Брифинг первого заместителя главы Секретариата Президента Украины – Представителя Президента Украины в Кабинете министров Александра Шлапака.
Брифинг Уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского.
В УНИАН состоится пресс-конференция руководителя торговой группы «Таргет» Владислава Протаса на тему: «Как в Харькове «выбивают» деньги из бизнеса на выборы».
В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы украинско-американских отношений: накануне визита вице-президента США Байдена".
Пресс-конференция на тему: «Панацея для экономики страны: международные кредиты, приватизация или перезагрузка?».
Предупредительная акция протеста работников ГП завод “Арсенал” против действий Национального космического агентства Украины по “прекращению деятельности” завода “Арсенал”.
Интернет-конференция председателя правления АКБ "Форум" Я.Колесника и директора Киевского городского центра занятости А.Мельника на тему: "Социальная служба занятости и коммерческий банк: партнерство в условиях кризиса".