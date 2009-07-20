ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «В росте доллара НБУ обвиняет коммерческие банки», в котором пишет о том, что к концу прошлой недели гривня по отношению к доллару обесценилась на 11 копеек. В атаке на национальную валюту Нацбанк обвинил коммерческие банки. Однако банкиры считают, что именно НБУ своим бездействием провоцирует рост курса доллара. К тому же банкиры винят регулятора в сознательной задержке с интервенциями…

http://delo.ua/news/109974/

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Также «Дело» в материале «Кабмин готов подписать с металлургами новый меморандум» пишет о том, что в конце прошлой недели Минэкономики направило на рассмотрение Кабмина окончательный текст Меморандума о взаимопонимании между правительством и металлургами. Как отмечают в ведомстве, Кабмин подпишет документ в ближайшие дни. Новый документ предполагает ряд нововведений. Изначально новый меморандум планировалось принять еще 1 июля, когда закончил действие предыдущий. Однако, как отмечает источник издания в Минэкономики, правительство отложило его принятие на неопределенный срок, продлив действие старых договоренностей. Главная причина - недовольство чиновников ценовой политикой отечественных металлургов…

http://delo.ua/news/109973/

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«Дело» в публикации «Новое лицо «Нашей Рябы» обошлось в $20 млн.» подает интервью Юрия Косюка, собственника и главы правления агропромышленного холдинга «Мироновский хлебопродукт», который рассказал изданию, что благодаря финансовому кризису ему очень дешево обошлась новая рекламная кампания, а также о настоящем и будущем компании…

http://delo.ua/news/109963/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Европа читает "Нафтогазу" дотации» пишет - европейские банки заявили, что не дадут НАК "Нафтогаз Украины" средства, необходимые для закупки газа, если компания не откажется от дотирования продажи топлива теплокоммунэнерго. Реформа отечественной системы теплоснабжения необходима, но может повлечь за собой двукратный рост тарифов на отопление и горячую воду для населения, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1207271

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Фонд госимущества разгрузил метзаводы» пишет о том, что ФГИ идет навстречу металлургам, перенося сроки выполнения ими инвестобязательств. В пятницу ФГИ обратился в Кабмин с просьбой продлить на 6 лет срок позиции по фабрике Балаклавского рудоуправления, принадлежащего "Смарт-групп". В ведомстве заявляют о намерении сократить обязательства и для владельца Николаевского глиноземного завода – "Русала". Компании могли бы выполнить обязательства в срок, но кризис стал хорошим поводом, чтобы отложить нежелательные траты, уверены эксперты...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1207273

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Издание «Зеркало недели» в публикации «Авиастроение: перезагрузка» пишет о том, что 1 июля правительство приняло ряд решений, касающихся коренного реформирования авиакосмической отрасли Украины. В частности, внесен ряд изменений в Стратегию развития авиационной промышленности Украины до 2020 года. А главное — решено реорганизовать государственное предприятие «Киевский авиационный завод «Авиант» путем присоединения его к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова». Цель такого объединения — способствовать началу серийного производства самолетов на «Авианте». Впрочем, на сайте Кабмина данное решение пока не опубликовано…

http://www.zn.ua/2000/3993/66698/

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«Зеркало недели» в материале «Способна даже пригоршня соломы сыграть в судьбе решающую роль» пишет о том, что вопрос дефицита нефтепродуктов пробуют решить за счет производства биотоплива из рапса, под посевы которого сегодня отводят значительные угодья. Чем все закончится - пока неизвестно, но, судя по поддержке, оказываемой экспериментаторам на государственном уровне, не исключено, что зерновые, кормовые и технические культуры, испокон веков возделываемые в Украине, под угрозой вытеснения…

http://www.zn.ua/2000/3993/66708/

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«Зеркало недели» еще подает публикацию «Раз-два — взяли? На этой неделе фактически стартовала рекапитализация банков», в которой пишет, что фактически начавшаяся рекапитализация банков стала несомненным козырем правительства в переговорах с МВФ. Осуществив эмиссию гособлигаций на сумму 9,57 млрд. грн., Минфин зачел их в уставные капиталы трех проблемных финучреждений. Таким образом было выполнено одно из ключевых условий международных финансовых доноров — наличие реальных шагов по оздоровлению банковского сектора. Вот только в таких муках начавшийся процесс пока имеет весьма отдаленное отношение к системному оздоровлению банковского сектора…

http://www.zn.ua/2000/2040/66721/

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Издание «Сегодня» в материале «Янукович опасается 20%-ного повышения цены на газ» пишет – цена на газ может вырасти на 20% с 1 сентября, заявил лидер Партии регионов Виктор Янукович, комментируя свое отношение к кредиту МВФ…

http://www.segodnya.ua/news/14066024.htmlъ

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Судьба Opel определится сегодня» пишет о том, что

пока консорциум Magna, Сбербанка и группы ГАЗ в гонке за Opel идет ноздря в ноздрю с бельгийским RHJ International. В четверг канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отдает предпочтение канадско-российскому консорциуму, но RHJ просит меньших госгарантий...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/20/205822

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Издание «Известия» в публикации «Демонстранты в Иране кричали «Смерть России!» пишет о том, что участники антиправительственных акций протеста в Тегеране впервые с начала "зеленой революции" выдвинули внешнеполитические лозунги. И направлены воинственные призывы были против России и Китая. Москве досталось за то, что она признала оспариваемую демонстрантами победу на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада…

http://www.izvestia.ru/world/article3130814/

(УНИАН)