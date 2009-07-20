Внеочередная сессия ВР состоится 24 июля
12:35, 20 июля 2009Разное
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Утром - Согласительный совет
Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля.
Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.
“В соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины, статьей 11 Регламента Верховной Рады Украины, в Верховной Раде Украины зарегистрирована инициатива 151 народного депутата Украины относительно проведения внеочередной сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”, - говорится в сообщении.
Внеочередная сессия Верховной Рады Украины шестого созыва состоится в пятницу, 24 июля 2009 года, в 10 часов.
Заседание Согласительного совета депутатских фракций состоится в 9 часов этого же дня.
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