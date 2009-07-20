Эксперт: ПР и БЮТ готовят фальсификации

Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что Партия регионов и БЮТ через принятие изменений в закон о выборах Президента Украины готовят фальсификации.

Такое мнение А.ПАЛИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Фактически, это планирование, очень серьезное планирование фальсификаций, очень откровенное и одиозное. Я думаю, еще есть шанс одуматься и остановиться за полшага до планирования фальсификаций”, – сказал А.ПАЛИЙ.

В ином случае, уверен эксперт, власть сможет противостоять действиям, направленным на фальсификации. “Я, честно говоря, удивляюсь: неужели политические силы, которые на это идут, думают, что за полгода ничего не будет сделано? Вы знаете, насколько быстро была проведена фальсификация в 2004 году, и это все закончилось для ее планировщиков достаточно большим стрессом. Если они думают, что они за полгода объявят о планировании такой фальсификации, и для них это пройдет, я думаю, что они – очень большие оптимисты”, – добавил А.ПАЛИЙ.

Он считает, что действующий закон позволяет провести честную избирательную кампанию. “Если выборы проводить на основании действующего закона о выборах Президента – провести честные президентские выборы возможно. Тяжело, но возможно. Но в условиях того закона, который сейчас проталкивают Партия регионов и БЮТ, абсолютно четко планируется фальсификация. Стороны заявляют откровенно, что Президентом может быть избран лишь тот человек, на которого они согласятся”, - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины”. Законопроект подготовлен для рассмотрения во втором чтении.