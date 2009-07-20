Газ для населения может подорожать

Кабинет Министров Украины рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Минтопэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№795-р от 10 июня т.г.) «Об утверждении плана мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 18 июля.

Согласно документу, рекомендации касаются приведения цен на газ для населения к экономически обоснованному уровню, который должен включать в полном объеме инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, НКРЭ, Минэкономики, Минфину, Минтруда, МинЖКХ и «Нафтогазу Украины» разработать в июле-августе и подать правительству план мер по постепенному переходу к экономически обоснованному уровню цен на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить предложения по привлечению «Нафтогазом Украины» заимствований под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов по обустройству Субботинского нефтяного месторождения на шельфе Черного моря, разработке и обустройству Одесского и Безымянного газовых месторождений, обеспечению загрузки подземных газовых хранилищ.

Правительство поручило Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) и Министерству финансов предоставить в течение 2009 года «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям («Укргазвыдобування», «Укртрансгаз», «Газ Украины» и ГАО «Черноморнефтегаз») рассрочку по уплате суммы налоговых обязательств, возникающих в 2009 году, сроком до 60 месяцев на условиях налогового кредита.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, ГНАУ и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. подготовить и подать на рассмотрение правительства законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» о списании «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям сумм пени и штрафных санкций, насчитанных контролирующими органами за нарушения требований налогового, таможенного и валютного законодательства.

Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, Фонду госимущества Украины и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить и подать правительству проект акта о внесении изменений в финансовые планы «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза» на 2009 год для улучшения финансового состояния этих компаний. В частности, в проекте акта необходимо предусмотреть увеличение уставных капиталов «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза».

Кроме того, правительство поручило Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для добывающих предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за природный газ, добытый в Украине, который реализуется уполномоченному Кабмином субъекту для формирования ресурса природного газа, и за газовый конденсат, добываемый на территории Украины.

Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для газотранспортных предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за транзитную транспортировку природного газа.

В свою очередь, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данным мероприятием комиссия приступила к выполнению задания в рамках соответствующего поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, закрепленного в планах мероприятий по стабилизации финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Комиссия, имея это поручение Президента, начала процедуру подготовки выполнения мероприятий по пересмотру цен на газ для населения и теплокоммунэнерго», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что регулятор уже обратился к лицензиатам (облгазам) с просьбой предоставить соответствующие материалы для изучения обоснованности предлагаемых параметров повышения тарифов на газ для вышеупомянутых групп потребителей.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что правительство, в частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не видит оснований для пересмотра цен на газ для этих категорий потребителей, поскольку в условиях финансового кризиса повышение тарифа для населения не имеет оснований, а повышение тарифов для ТКЭ может еще больше ухудшить платежную дисциплину предприятий коммунальной теплоэнергетики.

В.КАЛЬЧЕНКО затруднился уточнить, насколько вероятно, что комиссия все же примет решение о повышении цен на газ. «Все будет известно после изучения материалов, запрошенных у лицензиатов», – резюмировал глава комиссии.