Курс НБУ на 21.07.09

19:42, 20 июля 2009
Разное
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Официальный курс НБУ на 21.07.09100 USD США – 766.2200 (20 июля – 765.1500)100 EUR – 1089.3350 (20 июля – 1078.0964)10 RUR – 2.4423 (20 июля – 2.4074)  Учетные курсы банковских металлов на 21.07.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-72963.30 (20 июля-71503.27)961 XAG 10 Серебро-1052.79 (20 июля-1006.94)962 XPT 10 Платина-89954.23 (20 июля-89446.04)964XPD10 Палладий-19002.26(20 июля-18899.21)

Официальный курс НБУ на 21.07.09

100 USD США – 766.2200 (20 июля – 765.1500)

100 EUR – 1089.3350 (20 июля – 1078.0964)

10 RUR – 2.4423 (20 июля – 2.4074)

Учетные курсы банковских металлов на 21.07.09 за 10 тройских унций (грн.)

959 XAU 10 Золото-72963.30 (20 июля-71503.27)

961 XAG 10 Серебро-1052.79 (20 июля-1006.94)

962 XPT 10 Платина-89954.23 (20 июля-89446.04)

964XPD10 Палладий-19002.26(20 июля-18899.21)

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