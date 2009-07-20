Курс НБУ на 21.07.09

Официальный курс НБУ на 21.07.09100 USD США – 766.2200 (20 июля – 765.1500)100 EUR – 1089.3350 (20 июля – 1078.0964)10 RUR – 2.4423 (20 июля – 2.4074) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.09 за 10 тройских унций (грн.)959 XAU 10 Золото-72963.30 (20 июля-71503.27)961 XAG 10 Серебро-1052.79 (20 июля-1006.94)962 XPT 10 Платина-89954.23 (20 июля-89446.04)964XPD10 Палладий-19002.26(20 июля-18899.21)

Официальный курс НБУ на 21.07.09 100 USD США – 766.2200 (20 июля – 765.1500) 100 EUR – 1089.3350 (20 июля – 1078.0964) 10 RUR – 2.4423 (20 июля – 2.4074) Учетные курсы банковских металлов на 21.07.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-72963.30 (20 июля-71503.27) 961 XAG 10 Серебро-1052.79 (20 июля-1006.94) 962 XPT 10 Платина-89954.23 (20 июля-89446.04) 964XPD10 Палладий-19002.26(20 июля-18899.21)

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