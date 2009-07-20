Главное на 20 июля (вечер)

Новости ТЭК

Технические консультации относительно получения Украиной кредита на закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) состоятся 24 июля в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

“Технические консультации состоятся в пятницу, в Киеве”, - сказал он.

“Цель - рассмотреть временные рамки реформ газового сектора Украины”, - добавил представитель Еврокомиссии.

Кабинет Министров Украины рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Минтопэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№795-р от 10 июня т.г.) «Об утверждении плана мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 18 июля.

Согласно документу, рекомендации касаются приведения цен на газ для населения к экономически обоснованному уровню, который должен включать в полном объеме инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, НКРЭ, Минэкономики, Минфину, Минтруда, МинЖКХ и «Нафтогазу Украины» разработать в июле-августе и подать правительству план мер по постепенному переходу к экономически обоснованному уровню цен на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить предложения по привлечению «Нафтогазом Украины» заимствований под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов по обустройству Субботинского нефтяного месторождения на шельфе Черного моря, разработке и обустройству Одесского и Безымянного газовых месторождений, обеспечению загрузки подземных газовых хранилищ.

Правительство поручило Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) и Министерству финансов предоставить в течение 2009 года «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям («Укргазвыдобування», «Укртрансгаз», «Газ Украины» и ГАО «Черноморнефтегаз») рассрочку по уплате суммы налоговых обязательств, возникающих в 2009 году, сроком до 60 месяцев на условиях налогового кредита.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, ГНАУ и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. подготовить и подать на рассмотрение правительства законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» о списании «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям сумм пени и штрафных санкций, насчитанных контролирующими органами за нарушения требований налогового, таможенного и валютного законодательства.

Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, Фонду госимущества Украины и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить и подать правительству проект акта о внесении изменений в финансовые планы «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза» на 2009 год для улучшения финансового состояния этих компаний. В частности, в проекте акта необходимо предусмотреть увеличение уставных капиталов «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза».

Кроме того, правительство поручило Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для добывающих предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за природный газ, добытый в Украине, который реализуется уполномоченному Кабмином субъекту для формирования ресурса природного газа, и за газовый конденсат, добываемый на территории Украины.

Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для газотранспортных предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за транзитную транспортировку природного газа.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данным мероприятием комиссия приступила к выполнению задания в рамках соответствующего поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, закрепленного в планах мероприятий по стабилизации финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Комиссия, имея это поручение Президента, начала процедуру подготовки выполнения мероприятий по пересмотру цен на газ для населения и теплокоммунэнерго», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что регулятор уже обратился к лицензиатам (облгазам) с просьбой предоставить соответствующие материалы для изучения обоснованности предлагаемых параметров повышения тарифов на газ для вышеупомянутых групп потребителей.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что правительство, в частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не видит оснований для пересмотра цен на газ для этих категорий потребителей, поскольку в условиях финансового кризиса повышение тарифа для населения не имеет оснований, а повышение тарифов для ТКЭ может еще больше ухудшить платежную дисциплину предприятий коммунальной теплоэнергетики.

В.КАЛЬЧЕНКО затруднился уточнить, насколько вероятно, что комиссия все же примет решение о повышении цен на газ. «Все будет известно после изучения материалов, запрошенных у лицензиатов», – резюмировал глава комиссии.

Финансы

Использование права вето Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в отношении Бюджетного кодекса премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает должностным преступлением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она намерена провести переговоры с Партией регионов для объединения в Верховной Раде, чтобы преодолеть вето Президента.

«Я считаю, что это большое должностное преступление Президента ЮЩЕНКО против местного самоуправления – наложить вето на Бюджетный кодекс», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что такой шаг Президента резко расходится с предвыборными обещаниями В.ЮЩЕНКО, поскольку нормы Бюджетного кодекса были позитивно восприняты почти во всех поселках, селах и малых городах.

«Я действительно осуждаю этот шаг, потому что это шаг политикана, а не политика», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в любом случае проект бюджета на следующий год правительство будет готовить с учетом норм ветированного Бюджетного кодекса.

«Хватит уже плакать, что село погибает, надо в пользу села распределять деньги, вот что надо делать», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что намерена провести с Партией регионов переговоры по преодолению вето. «Безусловно, я обращусь к фракции Партии регионов, чтобы они преодолели вместе с нашей фракцией вето… Я думаю, всем понятно, что вето наложено лишь для того, чтобы бороться со мной лично на президентских выборах», – отметила премьер.

"И хочу верить, что хотя бы Виктор ЯНУКОВИЧ и его фракция не будут ценой уничтожения местного самоуправления бороться со мной на президентских выборах. Хочу верить, что иногда политики будут служить людям, а не своим личным, иногда не очень чистым амбициям», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Убыток банка «Форум» по итогам первого полугодия текущего года составил 283,29 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 41,602 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. сократились на 7% и на 1 июля 2009 года составили 19,132 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 3%, до 16,546 млрд. грн., обязательства – на 9%, до 16,885 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился в 39 раз – до 2,259 млрд. грн., собственный капитал – в 19 раз, до 2,247 млрд. грн.

Убыток ОАО "Кредобанк" в первом полугодии текущего года составил 129 млн. грн., тогда как за первое полугодие 2008 года банк получил прибыль в размере 2 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. сократились на 4% и на 1 июля 2009 года составили 5,734 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 6%, до 1,584 млрд. грн., обязательства – на 19%, до 4,746 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период увеличился почти в 3 раза – до 1,550 млрд. грн., собственный капитал – в 10 раз, до 987,601 млн. грн.

Убыток ОАО АБ "Укргазбанк" в первом полугодии текущего года составил 76,419 млн. грн., тогда как за январь-июнь 2008 года прибыль банка составила 64,365 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь сократились на 18% и на 1 июля 2009 года составили 12,140 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 4%, до 9,059 млрд. грн., обязательства – на 19%, до 10,767 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период остался на уровне 700 млн. грн., собственный капитал сократился на 6% – до 1,373 млрд. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,8420/7,8830, к 12:00 котировки понизились до 7,8395/7,8780, а к закрытию торгов ценовые показатели ушли вниз – 7,8040/7,8325 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14.45 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6600.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2497/0,2516, к 12:00 цены зафиксировались на уровне 0,2510/0,2520. К закрытию торгов котировки снизились до 0,2503/0,2511. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0450(-0.7385).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/1,4189, к закрытию торговой сессии цены повысились до 1,4231/1,4233. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1160/11,1810. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,0900/11,1380.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 21 июля НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 766.2200 (на 20 июля – 765.1500)

100 EUR – 1089.3350 (на 20 июля – 1078.0964)

10 RUR – 2.4423 (на 20 июля – 2.4074)

Строительство

Министерство регионального развития и строительства Украины по результатам восьми конкурсов с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 120 объектов, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Об этом УНИАН сообщили в Минрегионстрое.

Согласно сообщению, по результатам последних двух конкурсов, которые состоялись 16 и 17 июля, было отобрано 5 объектов в Тернопольской области и Черкассах (стоимость 1 кв.м жилья по результатам аукциона составляет от 4300 до 5940 грн.), а также 33 объекта во Львове (5), Севастополе (3), Киевской области (14) и Киеве (11) (стоимость 1 кв.м – от 6900 до 7920 грн.).

Эти объекты имеют право на получение господдержки в случае прохождения аттестации в банках на соответствие требованиям к объектам, которые могут быть залогом, и их застройщикам, а также в случае утверждения решением Кабмина.

Приватизация

Ливия намерена принять участие в приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ сегодня в ходе заседания Украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству в Киеве.

Такое заявление премьер Ливии сделал в ответ на предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО принять участие в приватизации предприятия, которая состоится в октябре.

При этом А.Аль-МАХМУДИ высказал надежду, что Ливии удастся победить в этом конкурсе.

«Мы надеемся, что Ливия выиграет этот тендер», - сказал А.Аль-МАХМУДИ.