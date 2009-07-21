Ющенко сегодня проведет встречу с вице-президентом США
09:40, 21 июля 2009Разное
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Сделают заявление для СМИ
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, после встречи в узком кругу Президент Украины и вице-президент США сделают заявления для СМИ.
В этот же день В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора, возложив цветы к Мемориалу памяти жертв этой трагедии.
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Дж.БАЙДЕН 20-22 июля с.г. находится в Украине с рабочим визитом.
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