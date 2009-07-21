Украина и Грузия не готовы к вступлению в НАТО

Украина и Грузия в настоящее время не готовы к вступлению в НАТО, и вряд ли данное положение изменится в обозримом будущем.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Яап де Хооп СХЕФФЕР в Великобритании, где он находится с "прощальным визитом". 1 августа глава альянса покидает свой пост в связи с истечением 5-летнего срока полномочий, передает ИТАР-ТАСС.

Я.СХЕФФЕР отметил, что НАТО исходила и продолжает исходить из фундаментального принципа, согласно которому каждая страна Европы имеет право обратиться с просьбой о вступлении в Североатлантический альянс. Однако желание – это еще не все, это не автоматическое право на вступление, подчеркнул он, государства должны соответствовать всем требования НАТО.

"Сегодня ни Украина, ни Грузия не готовы к этому", - заявил Я.СХЕФФЕР, отметив, что внутриполитическая ситуация в Украине "сложная, говоря дипломатическим языком", а в Грузии она "также непростая". Тем не менее, между НАТО и этими двумя странами существуют соответствующие соглашения, которые предусматривают ежегодные заседания в целях определения степени взаимного сотрудничества, указал генсек НАТО.