ПМГУ признал Коллективный договор ЦГОКа лучшим в отрасли

Центральный комитет Профсоюза металлургов и горняков Украины признал Коллективный договор ОАО «Центральный ГОК», входящего в Группу Метинвест, лучшим в горно-металлургическом комплексе среди предприятий добывающих и обогащающих металлические руды. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦГОКа.

Второе место в конкурсе ПМГУ занял коллективный договор ОАО «Ингулецкий ГОК».

Основными критериями при определении победителей конкурса ПМГУ является выполнение норм коллективного договора, обеспечившим при этом позитивную динамику показателей в занятости работников, в уровне оплаты труда, в степени безопасности труда, в социальной защищенности работников предприятий и членов их семей.

«Группа Метинвест – это вообще социально-ответственный комплекс… Они делают все для того, чтобы люди чувствовали заботу и администрации, и профсоюза, и имели серьёзные социальные пакеты дополнительно к этому уровню оплаты, который есть на этих предприятиях», - отметил председатель Центрального комитета Профсоюза горняков и металлургов Украины Владимир Казаченко.

«Для наших предприятий очень важна высокая оценка Центрального комитета Профсоюза горняков и металлургов. Выполнение норм коллективного договора в соответствии с Отраслевым соглашением горно-металлургического комплекса всегда была нашей приоритетной задачей. Мы внедряем на наших предприятиях лучшие стандарты корпоративной социальной ответственности, в том числе в сфере социального партнерства.», - сказал почетный директор горнорудного дивизиона Группы Метинвест Александр Юрьевич Вилкул

Справка УНИАН.ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» (г. Кривой Рог) — единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также вовлекает в переработку отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности — окатышей и железорудного концентрата. Годовая производственная мощность комбината на сегодня составляет более 5,9 млн. тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн. тонн окатышей. ЦГОК входит в Горнорудный дивизион Группы Метинвест.

Метинвест — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Метинвеста позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы Метинвест являются Группа СКМ (75%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (25%), которые принимают участие в управлении Группой Метинвест на партнерских началах. Объединение горно-металлургических активов СКМ и «Смарт-холдинга» в рамках Метинвеста началось в 2007 году и завершится в 2009.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест.