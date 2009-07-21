ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Объемы продаж бытовой техники в Украине упали на 60%», в котором пишет о том, что падение продаж розничных сетей бытовой техники и электроники (в количественном выражении) в первом полугодии 2009 года составило 60%, по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. При этом, по данным Unitrade Group, падение продаж в денежном выражении составило до 70%. «Такой разрыв между денежным и количественным выражением объясняется тем, что потребительские предпочтения активно переместились в бюджетный сегмент», — поясняют в Unitrade Group…

http://delo.ua/news/110033/

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Также «Дело» в материале «Чего хочет Европа за газовый кредит» пишет - в распоряжении издания оказался полный перечень условий, которые необходимо выполнить Украине, чтобы получить кредит ЕС на закачку газа. Согласно документу, «Нафтогаз» сможет рассчитывать на выделение средств только в случае проведения независимого аудита газа, находящегося в украинских подземных хранилищах. По словам источника, близкого к переговорному процессу, таким образом Еврокомиссия хочет заручиться гарантией, что все заемные средства будут использованы исключительно для создания запасов газа…

http://delo.ua/news/110047/

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«Дело» в публикации «В Укрпромбанке заканчивается мораторий на требования кредиторов» пишет о том, что сегодня в Укрпромбанке заканчивается мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Тем не менее, огромному количеству кредиторов и вкладчиков банка, которых только среди населения около 1 млн. человек, пока рано рассчитывать на возврат средств — правительство до этого времени не рекапитализировало банк. Судьба финучреждения неизвестна — на вчерашнем совещании в НБУ чиновники так и не пришли к общему мнению относительно дальнейшей работы банка…

http://delo.ua/news/110038/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Владимирский» произвел задержание» пишет о том, что вчера стало известно - НБУ ввел временную администрацию в сумской банк "Владимирский". По данным издания, регулятор пошел на этот шаг из-за серьезных задержек по платежам. Спасти банк может только покупка учреждения новыми акционерами, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1207809

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Сталь снова крепка» пишет о том, что ситуация в ГМК стабилизируется – июль станет лучшим месяцем в этом году для металлургов, заявил вчера министр промышленной политики Владимир Новицкий. Несмотря на снижение выплавки стали в I полугодии на 39% к аналогичному периоду прошлого года, на протяжении всего полугодия сталелитейные компании ежемесячно наращивали производство. Впрочем, сами металлурги опасаются, что осенью на смену росту вновь придет спад…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1207820

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Издание «Экономические известия» в публикации «Продовольствие нашло спрос» пишет о том, что мировой рынок демонстрирует рост цен на продовольствие, что повышает спрос на продукцию из Украины. В частности, на тендере ООН в рамках всемирной продовольственной программы во второй раз было куплено зерно украинского происхождения…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180862

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«Экономические известия» в публикации «НБУ поможет бизнесу» пишут о том, что НБУ собирается расширить практику проведения валютных аукционов. До сих пор на них по курсу ниже рыночного продавалась валюта для заемщиков-физлиц. Вскоре к группе льготников могут добавиться отдельные группы предприятий…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180902

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«Экономические известия» подают публикацию ««Интертелеком» вошел в интернет», в которой пишет, что телекоммуникационная компания «Интертелеком» получила возможность оказывать услуги третьего поколения связи (3G, EVDO) во всех украинских городах-миллионниках. В ближайшее время этот проект будет реализован. По оценкам экспертов, оператор может потратить на развитие сети в регионах приблизительно 70-100 млн. долларов…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180894

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«Газета по-киевски» в материале «Рост евро в обменниках может остановить Нацбанк» старший аналитик «Форекс-клуб» Николай Ивченко рассказывает изданию, почему в обменниках опять подскочили курсы…

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/21/093949.html

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Издание «Сегодня» в материале «Гаврись стал Колайдером, а Фрисман - Квиточкой» пишет – украинцы продолжают экспериментировать над своими именами и фамилиями…

http://www.segodnya.ua/news/14066456.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Мировые корпорации во втором квартале показали хорошие результаты» пишет - на прошлой неделе фондовые индексы показали рост. Драйверами рынка выступали корпоративные отчетности и макростатистика...

http://economics.unian.net/rus/detail/17431

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «18,8 руб. за доллар» пишет о том, что

журнал The Economist уже два десятка лет сравнивает долларовую цену бигмака в разных странах, делая вывод о недооцененности или переоцененности национальных валют. Так, если верить индексу бигмака, российский рубль - одна из самых недооцененных валют в мире: он должен стоить на 43% дороже…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/21/206055

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Издание «Известия» в публикации «400 тысяч рублей - и депутаты сматывают удочки» пишет о том, что дольше поработать пришлось депутатам Госдумы - весенняя сессия была продлена до середины июля. Но отказываться от летнего отдыха вовсе народные избранники не намерены. И кризис им не помеха. В понедельник у них официально начались каникулы. "Известия" выяснили, как, где и на какие средства депутаты Госдумы проведут лето. А еще - во что обошелся бы такой же отдых обычным гражданам…

http://www.izvestia.ru/politic/article3130872/

(УНИАН)