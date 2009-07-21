Анонс на 21 июля

Президент Украины проведет встречу с вице-президентом США

Аграрная Палата Украины проведет слушания на тему: «Состояние и проблемы финансирования АПК в 2009 году».

В Клубе Кабинета Министров Украины состоится круглый стол на тему: «Актуальные вопросы регуляторной политики в сфере телекоммуникаций».

Пресс-конференция на тему: "Практика генподрядных отношений: о рисках генподрядчика и способах их преодоления".

В УНИАН состоится пресс-конференция президента Национальной Контейнерной Компании Алены Ашурковой на тему: “Дискредитация иностранных инвесторов и попытка захвата частной собственности в Ильичевском порту”.

Презентация каталога «Спортивная индустрия Украины»-2009.

Пресс-конференция на тему: “Обеспечивает ли «ВИЗИРЬ» надлежащую безопасность дорожного движения? Какие проблемы имеет использование ГАИ «Визиря»

Пресс-конференция на тему: “Насколько подорожают мобилки после тотального отбеливания?”.