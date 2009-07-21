Киргизия намерена присоединиться к Таможенному союзу

Киргизия рассчитывает присоединиться к Таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии, сообщил посол Киргизии в Казахстане Джаныш Рустембеков.

«Мы сейчас проработку делаем, мы должны обязательно войти в Таможенный союз, мы сейчас готовимся», - сказал Д.Рустембеков.

При этом дипломат признал, что «для нас это будет непростым процессом».

«Нужно будет согласовывать таможенные тарифы, а поскольку Казахстан, Россия и Белоруссия только вступают в ВТО, а мы уже вступили - это будет непросто», - сказал он, передает РИА «Новости».

Как сообщал УНИАН, 9 июня премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия, Беларусь и Казахстан на 95% согласовали условия создания Таможенного союза.

В тот же день В.ПУТИН на заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС со ссылкой на совместное заявление глав правительств трех стран сообщил, что Россия, Беларусь и Казахстан намерены вступить во Всемирную торговую организацию как единая таможенная территория.

10 июля Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что считает "более простым и реалистичным" самостоятельное вступление РФ во Всемирную торговую организацию.