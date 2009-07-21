Состоялась церемония встречи Ющенко и вице-президента США

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО встретил вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА, который находится в Украине с рабочим визитом, на крыльце возле Секретариата Президента.

Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

В состав украинской делегации на время визита вице-президента США вошли: глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, в.и.о. министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, руководитель офиса Президента Руслан ДЕМЧЕНКО.