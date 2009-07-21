Украинцы положительно оценивают подготовку к Евро-2012

Большинство граждан положительно оценивают подготовку Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и считают, что наша страна сможет достойно принять гостей и участников турнира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании ИФАК Украина Сергей ГОВОРУХА, комментируя результаты проведенного исследования.

В частности, более половины опрошенных (56%) сходятся во мнении, что Украина сможет достойно принять матчи Евро-2012. Вместе с тем, треть респондентов (32%) настроены пессимистично. Они считают, что Украина не успеет хорошо подготовиться к турниру и потеряет статус страны-хозяйки чемпионата.

Оценивая влияние проведения Евро-2012 в Украине на улучшение жизни простых граждан, мнения респондентов разделились практически поровну. Чуть более трети (38%) считают, что улучшения ожидать не стоит, и примерно столько же (35%) убеждены, что положительные изменения будут.

Результаты исследования также продемонстрировали общую высокую заинтересованность украинцев темой Евро-2012. Большинство опрошенных (71%) сообщили, что постоянно или время от времени следят за событиями, которые происходят в рамках подготовки к турниру.

По мнению респондентов, бесспорными лидерами в подготовке к Евро-2012 являются Донецк (43% голосов поддержки) и Киев (41%). Харьков и Львов, считают опрошенные, существенно отстают и набрали соответственно 16% и 8% поддержки респондентов.

Мониторинговое исследование «5 фактов об украинцах» проводилось с 5 по 15 июля Международным исследовательским агентством ИФАК Украина. В рамках проекта в городах с населением 50 тыс. и больше методом интервью было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Статистическая ошибка выборки составляет 3%.