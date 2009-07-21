ГЛАВНОЕ на 21 июля (день)

Международные отношения

Глава Украинского государства Виктор ЮЩЕНКО встретил вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА, который находится в Украине с рабочим визитом, на крыльце возле Секретариата Президента. Об этом УНИАН сообщили в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

В состав украинской делегации на время визита вице-президента США вошли: глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА, в.и.о. министра иностранных дел Юрий КОСТЕНКО, в.и.о. министра обороны Валерий ИВАЩЕНКО, заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, руководитель офиса Президента Руслан ДЕМЧЕНКО.

Правительство

Сегодня прямая телефонная линия Кабинета министров Украины не будет работать по техническим причинам. Об этом сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Следующая прямая телефонная линия с участием министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ состоится 24 июля 2009 года, - проинформировали в Кабмине.

Финансы

Согласно изменениям в реестре акционеров ПАО «Родовид Банк» (г. Киев), Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка. Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Сообщается также, что пакет акций банка, принадлежащий киевской компании ООО «РБ Капитал-Групп», стал меньше 10% и составляет 0,0214%.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,7840/7,8120, к 12:00 котировки повысились до 7,8175/7,8350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2501/0,2511, к 12:00 цены повысились - 0,2516/25. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31.0300(0.0050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4197/99, к 12.00 оставаясь в том же коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0520/11,0950, к 12:00 цены повысились до 11,1025/11,1365.

ТЭК

Во исполнение поручения Кабинета министров Украины НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к ЗАО «Эрнст энд Янг Украудит» с просьбой начать независимый анализ данных, которые ежемесячно передаются миссии МВФ в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По данным пресс-центра, согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса между правительством Украины и Международным валютным фондом, НАК «Нафтогаз Украины» осуществляет постоянное информирование миссии МВФ в Украине относительно своих текущих финансово-экономических показателей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.

Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

На сегодняшний день уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июне сократила транзит природного газа в страны Европы на 41,5%, или на 27,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 39,1 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8% больше, чем в 2007 году.

ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Транспорт

«Укрзализныця» не видит предпосылок для снижения тарифов на перевозку зерна. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

«Мы можем сказать, что тарифы на перевозку зерновых грузов в этом году не повышались. При вводе Сборника новых тарифов, который вступил в действие с 1 мая т.г., тарифы на перевозку зерновых даже были снижены. Сейчас транспортная составляющая в стоимости зерна, которое перевозится на экспорт, составляет около 6,5%. То есть, это уровень, который позволяет перевозить зерно железнодорожным транспортом, и можно сказать, что никаких предпосылок для снижения тарифов и требований по снижению тарифов «Укрзализныця» не видит», - сказал он.

По словам А.МИРОШНИКОВА, в прошлом году транспортная составляющая в стоимости зерна составляла около 7%, что выше нынешней. «Этот вопрос мы рассматривали на всех уровнях, и можем уверенно сказать, что это достаточно обоснованный уровень транспортной составляющей в стоимости зерна», - отметил А.МИРОШНИКОВ.

При этом он отметил, что не знает, откуда Антимонопольный комитет вывел цифры, свидетельствующие о том, что вступление в действие новых тарифов «Укрзализныци» привело к значительному росту транспортной составляющей - до 7,3% - 22% в цене реализации зерна.

«АМК объявил свои расчеты, но не пояснил, каким образом они были сделаны. Возможно, при проведении расчетов использовались разные методики. То есть, та транспортная составляющая, которую привел я, состоит из тарифа в стоимости зерна. Если мы возьмем дополнительный сбор, который возникает при подаче вагонов под нагрузку, при взвешивании этих вагонов, там еще приплюсовывается некоторый процент, но общая транспортная составляющая, даже с учетом дополнительных сборов, не превышает 7,5%. То есть 22%, которые привел АМК, я не могу никак объяснить», - сказал А.МИРОШНИКОВ.

По его данным, тарифы на перевозку зерна в Украине на 20% ниже аналогичных тарифов в Российской Федерации.

А.МИРОШНИКОВ также отметил, что ведомство пока не получало официально рекомендаций АМК.

Он также отметил, что «Укрзализныця» имеет достаточно ресурсов, чтобы перевезти все заявленные зерновые. «В инвентарном парке 11 тыс. вагонов-зерновозов. То есть, имеющегося парка «Укрзализныци» достаточно для выполнения всех заявок по перевозкам зерновых грузов. Тем более, что перевозок российского и казахского зерна, для перевозки которого задействовались наши зерновозы в прошлые годы, сейчас нет», - сказал А.МИРОШНИКОВ.

По его данным, потенциал «Укрзализныци», как перевозчика, используется сейчас не на все 100%, что касается припортовых станций и элеваторов – там «также есть значительный резерв».

«Укрзализныця» отмечает улучшение ситуации с транзитными грузоперевозками в июле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

«Да, объемы транзитных перевозок снижались. По состоянию на 17 июля, объемы транзитных грузов к прошлому году снизились на 30%, но по отношению в июню 2009 г. они увеличились на 16%. То есть, тенденция к снижению транзита прекратилась. И мы сейчас наблюдаем некоторое увеличение даже. Увеличение происходит за счет нефти, нефтепродуктов, руды, черных металлов, химудобрений, химикатов, строительных грузов», - сообщил он.

По данным А.МИРОШНИКОВА, за первые 19 дней июля было перевезено 2 млн. 080 тыс. тонн транзитных грузов, что на 38% меньше, чем за аналогичный период июля 2008 г., когда было перевезено 3 млн. 341 тыс. тонн.

Недвижимость

Столичные агентства недвижимости расширяют персонал в связи с активизацией рынка недвижимости. Об этом корреспонденту УНИАН сообщила генеральный директор АН «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА.

По ее словам, на рынке прослеживается тенденция расширения штата риэлторских компаний, поскольку рынок недвижимости сейчас активен и демонстрирует тенденцию к ежемесячному увеличению количества сделок купли-продажи и аренды жилья на 3-8%.

«Если говорить о нашем агентстве, то, начиная с ноября прошлого года количество сотрудников АН «Благовест» увеличилось на 8,6% и насчитывает сейчас 760 человек», - сказала она.

Справка УНИАН. Компания «Благовест» была основана в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 9 филиалов агентства.

Столица

Киевская городская госадминистрация согласовала новые тарифы на услуги по уничтожению твердых бытовых отходов, которые предоставляет филиал “Завод “Энергия” Киевэнерго”, для введения их с 1 августа этого года. Согласно распоряжению №783 от 10 июля 2009 г., текст которого обнародован в муниципальной газете "Хрещатик", внесены изменения в предыдущее распоряжение мэрии от 11 декабря 2008 г. за №1723 “Об установлении и согласовании тарифов на услуги по вывозу бытовых отходов”, исключив из него раздел об утилизации ТБО.

Согласно новому распоряжению тариф на уничтожение твердого бытового мусора, который будет осуществляться на заводе “Энергия”, будет составлять с НДС 127,56 грн. за 1 тонну как для жилищных организаций всех форм собственности, бюджетных организаций, так и других потребителей.

Сейчас в Киеве в соответствии с распоряжением №1723 действует тариф на уничтожение ТБО в размере 100,56 грн. за тонну для всех вышеуказанных потребителей. Таким образом повышение составляет 26,9%.

(УНИАН)