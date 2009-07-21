Большинство украинцев за запрет игорного бизнеса

Большинство украинцев считает, что временный запрет игорного бизнеса благоприятно отразится на жизни простых граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании ИФАК Украина Сергей ГОВОРУХА, комментируя результаты проведенного исследования.

Такое мнение, по его словам, выразили 65% респондентов.

Вместе с тем, 58% опрошенных высказались за внедрение более жестких мер и полный запрет игорного бизнеса в Украине. Столько же - 58% - готовы смирится с существованием казино и игровых автоматов при условии соблюдения законов и жесткого контроля со стороны государства.

С.ГОВОРУХА отдельно обратил внимание на высокую осведомленность граждан о временном запрете игорного бизнеса - подавляющее большинство респондентов (91%) знают об этом. По словам эксперта, это очень необычно, поскольку в нынешнем перенасыщенном информационном пространстве Украины люди зачастую остаются неосведомленными об отдельных решениях властей.

Мониторинговое исследование «5 фактов об украинцах» проводилось с 5 по 15 июля Международным исследовательским агентством ИФАК Украина. В рамках проекта в городах с населением 50 тыс. и больше методом интервью было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Статистическая ошибка выборки составляет 3%.