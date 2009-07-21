Большинство украинцев за запрет игорного бизнеса
Результаты опроса
Большинство украинцев считает, что временный запрет игорного бизнеса благоприятно отразится на жизни простых граждан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании ИФАК Украина Сергей ГОВОРУХА, комментируя результаты проведенного исследования.
Такое мнение, по его словам, выразили 65% респондентов.
Вместе с тем, 58% опрошенных высказались за внедрение более жестких мер и полный запрет игорного бизнеса в Украине. Столько же - 58% - готовы смирится с существованием казино и игровых автоматов при условии соблюдения законов и жесткого контроля со стороны государства.
С.ГОВОРУХА отдельно обратил внимание на высокую осведомленность граждан о временном запрете игорного бизнеса - подавляющее большинство респондентов (91%) знают об этом. По словам эксперта, это очень необычно, поскольку в нынешнем перенасыщенном информационном пространстве Украины люди зачастую остаются неосведомленными об отдельных решениях властей.
Мониторинговое исследование «5 фактов об украинцах» проводилось с 5 по 15 июля Международным исследовательским агентством ИФАК Украина. В рамках проекта в городах с населением 50 тыс. и больше методом интервью было опрошено 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет. Статистическая ошибка выборки составляет 3%.