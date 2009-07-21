Ющенко пригласил Обаму посетить Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМУ посетить Украины в удобное для него время. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, который находится в Киеве с визитом.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность развития украинско-американских отношений, которые он считает стратегическими. Президент подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно развивать контакты с новой администрацией США.

В.ЮЩЕНКО констатировал, что отношения между Украиной и США развиваются активно и имеют сложившуюся приемственность.