В мире от гриппа A/H1N1/ скончались 700 человек
16:58, 21 июля 2009Разное
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Более 700 человек в мире скончались от гриппа A/H1N1/ с нынешней весны.
Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил сегодня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Он проинформировал, что руководство ВОЗ рассматривает план, согласно которому все школы во всех странах мира не должны будут возобновлять свою работу в наступающем учебном году, если эпидемия гриппа A/H1N1/ усилится. "Школы в сентябре будут закрыты, учебный год начнется позже, когда спадет пик эпидемии", - подчеркнул представитель ВОЗ.
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