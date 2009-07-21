В мире от гриппа A/H1N1/ скончались 700 человек

Более 700 человек в мире скончались от гриппа A/H1N1/ с нынешней весны.

Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил сегодня официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Он проинформировал, что руководство ВОЗ рассматривает план, согласно которому все школы во всех странах мира не должны будут возобновлять свою работу в наступающем учебном году, если эпидемия гриппа A/H1N1/ усилится. "Школы в сентябре будут закрыты, учебный год начнется позже, когда спадет пик эпидемии", - подчеркнул представитель ВОЗ.