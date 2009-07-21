Университет им. Шевченко будет просить дополнительные бюджетные места

Руководство Киевского национального университета имени Тараса Шевченко будет просить Министерство образования и науки Украины выделить для вуза дополнительные места для подготовки специалистов по государственному заказу.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции проректор университета Владимир БУГРОВ.

По его словам, в этом году в их вузе сложилась “крайне сложная” ситуация со вступительной кампанией. Так, университет получил 2 тыс. 481 место госзаказа на 2009/2010 учебный год. При этом в вуз в целом подано на вступление “на бюджет” 23 тыс. 774 заявления. Среди них, в частности, 852 заявления абитуриентов (треть госзаказа), которые имеют право на внеконкурсное зачисление. То есть, если они принесут оригиналы своих документов – сертификаты о независимом внешнем оценивании и аттестат, то автоматически становятся студентами.

Так, по информации В.БУГРОВА, на 15 бюджетных мест по специальности “туризм” поданы заявления от 28 человек, которые претендуют на внеконкурсное зачисление; на экономику предприятия – 25 мест госзаказа и 40 внеконкурсных заявлений; на менеджмент – 25 и 29 соответственно; на международную экономику – 25 и 25; на учет и аудит – 20 и 26, финансы и кредит – 25 и 38. В целом по экономическому факультету на 170 мест госзаказа - 185 человек, которые претендуют на внеконкурсное зачисление.

Между тем, в Институте международных отношений, из всех 150 бюджетных мест 133 фактически закрываются льготниками, сообщил В.БУГРОВ. В целом, согласно спискам абитуриентов, в университет подали заявления 1,5 тыс. человек льготных категорий, в т.ч. призеры и победители различных школьных олимпиад, а также дети-сироты, дети-инвалиды и др.

По словам В.БУГРОВА, сейчас возникла коллизия, когда абитуриент имеет при вступлении 400 баллов из 400 возможных и он не проходит в вуз, поскольку все места заняты льготниками, которые имеют приблизительно 250 баллов.

“Это было для нас поражающей, шокирующей вещью и мы пошли на беспрецедентный шаг. Вчера приемная комиссия приняла решение: на те специальности, где льготники составляли 50% плана госзаказа, установить конкурс среди самих льготников. На тех же специальностях, где вообще ситуация сложная, то есть полностью закрываются льготными категориями, решили все же их принимать, выполняя социальную миссию государства, но просить Министерство образования и науки выделить дополнительные места под абитуриентов с высокими результатами, высокими показателями”, - сказал В.БУГРОВ.

По его информации, уже были проведены предварительные переговоры с Минобразования по поводу зачисления студентов в этом году в их университет и получили поддержку. “Вчера Иван ВАКАРЧУК звонил по телефону во время заседания приемной комиссии, и ему сообщили об этом решении, и он сказал, что, по-видимому это все-таки правильно”, - сообщил В.БУГРОВ

Предусматривается просить увеличить на 100% места госзаказа на специальность “туризм” географического факультета; “экономика предпринимательства” и “финансы и кредит” экономического факультета; “реклама и связи с общественностью”, “издательское дело и редактирование” Института журналистики; “английский язык и литература” и “перевод” Института филологии; на “инженерию” факультета кибернетики.

Выделение дополнительных мест, по словам проректора, возможно, например, за счет уменьшения их в других вузах по специальностям, которые не имеют там спроса, то есть перераспределить уже утвержденный госзаказ.

“Мы понимаем, что Министерство образования не может отменить этих требований относительно льгот, поскольку они установлены законодательством Украины... Система осталась с советских времен и в сегодняшних условиях, когда мы имеем зачисление на основе результатов внешнего независимого оценивания, эта идея во многом перекручена”, - считает В.БУГРОВ. В то же время, по его словам, государству стоит пересмотреть существующую систему и ввести другие льготы для указанных категорий абитуриентов, например, социальные дополнительные стипендии, гранты на обучение или довузовскую подготовку обеспечить, чтобы подтянуть в знаниях будущих абитуриентов-льготников.

Ответственный секретарь приемной комиссии, профессор Григорий СЕМЕНЮК в свою очередь отметил, что в этом году в их вуз подали заявления на вступление свыше 7,5 тыс. детей-медалистов. “Но с учетом всех льготных категорий они очутились где-то на 5-6 месте (в очереди на зачисление – УНИАН). Это неправильно. Поэтому университет выходит с предложением, чтобы в будущем просить министерство ввести изменения в правила приема в высшие учебные заведения, чтобы на льготников отводилось до 25% мест на каждую специальность”, - озвучил Г.СЕМЕНЮК одно из предложений Национального университета Шевченко по усовершенствованию системы вступления в вузы.

Кроме того, университет предлагает в будущем рассмотреть предложение о сокращении сроков вступительной кампании, поскольку существует большая нагрузка на работников вузов; сократить сроки конкурса сертификатов с 5 до 3 дней (в этот период студент должен подать оригиналы своих документов в избранный вуз), потому что это, по словам проректора, часто вызывает нервозность у самих абитуриентов. Также в университете отмечают необходимость ввести обязательный учет среднего балла школьного аттестата при вступлении в высшее учебное заведение, чтобы “поднять школу” и заинтересовать детей хорошо учиться во время получения среднего образования.

Также В.БУГРОВ сегодня на пресс-конференции сообщил о нынешнем конкурсе в Национальный университет им. Шевченко: на некоторые дисциплины он был более 40 человек на место.

“Динамика нынешней вступительной кампании очень интересная: снова появился спрос на те специальности, которые уже лет 10-15 не имели такого конкурса”, - сообщил он. Например, на философию на 40 мест госзаказа было подано 647 заявлений, то есть 15 человек на место. В последний раз такой конкурс на этот факультет был в университете в 1983 году.