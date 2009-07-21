Главное на 21 июня (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Ющенко пригласил Обаму посетить Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пригласил Президента Соединенных Штатов Америки Барака ОБАМУ посетить Украины в удобное для него время. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ, который находится в Киеве с визитом.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул важность развития украинско-американских отношений, которые он считает стратегическими. Президент подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно развивать контакты с новой администрацией США.

Глава Украинского государства констатировал, что отношения между Украиной и США развиваются активно и имеют сложившуюся приемственность.

Финансы

Кабмин принял меры по наполнению бюджета-2009

Кабинет Министров принял решение о мобилизации доходов бюджета во втором полугодии 2009 года.

Соответствующее постановление Кабмина №837 от 17 июля т.г. размещено на сайте правительства.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено создать в недельный срок специальные комиссии по вопросам погашения налогового долга с применением практики заслушивания руководителей предприятий-должников, а также обеспечить проведение мониторинга погашения предприятиями, учреждениями и организациями налогового долга, о результатах которого ежемесячно информировать Кабинет Министров.

Кроме того, Государственной налоговой администрации поручено в трехдневный срок провести инвентаризацию налогового долга, в частности, в разрезе территорий, больших предприятий-должников, периодов возникновения, динамики взыскания, степени безнадежности; обеспечить ежемесячное оглашение перечня субъектов хозяйствования, которые имеют налоговый долг по состоянию на конец последнего отчетного периода; довести до государственных налоговых администраций в АРК, областях, Киеве и Севастополе, государственных налоговых инспекций в районах, городах, районах в городах ежемесячный норматив сокращения налогового долга в размере не менее 10% от его общей суммы в зависимости от результатов инвентаризации и объемов налогового долга, который образовался по состоянию на 1 июля 2009 года.

В случае невыполнения данного норматива решено поднимать вопрос о несоответствии занимаемым должностям руководителей соответствующих органов налоговой службы; подать до 10 августа т.г. в Кабинет Министров Украины предложения об освобождении от должностей руководителей предприятий государственного сектора экономики, которые имеют по состоянию на 1 августа 2009 года налоговый долг; усилить работу по обеспечению поступления средств в бюджет, в частности, взиманию налогов, сборов (обязательных платежей) путем применения процедуры возобновления платежеспособности должника или признания его банкротом; для предотвращения нанесения убытков бюджету внедрить практику обращения в суд относительно признания недействительными договоров, заключенных субъектами хозяйствования, которые имеют налоговый долг; ежемесячно информировать Кабинет Министров Украины и Министерство финансов о выполнении данного норматива.

«Нафтогаз» в І полугодии увеличил платежи в бюджет на 45,8%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июне увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 45,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 19 млрд. 224,4 млн. грн.

По информации Министерства топлива и энергетики Украины, в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-июне увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 37,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 22 млрд. 592,8 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 21 млрд. 959,3 млн. грн.

В 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.

С должности предправления «Сведбанк Инвест» уволена Олийник

С должности председателя правления АО «Сведбанк Инвест» уволена Елена ОЛИЙНИК, которая занимала ее с 2002 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государстенной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Согласно приказу №91 от 17 июля 2009 года, уволена по собственному желанию с должности председателя правления АО "Сведбанк Инвест" (частное) Елена ОЛИЙНИК”, - говорится в сообщении.

На должность исполняющего обязанности председателя правления "Сведбанк Инвест" назначена Мария КУРИЛЕЦ, которая является заместителем председателя правления этого банка.

Как сообщалось, шведская группа Swedbank приняла решение о слиянии своих украинских дочерних банков «Сведбанк Инвест» и «Сведбанка». На собрании акционеров 15 июня 2009 года было принято решение о том, что «Сведбанк Инвест» будет присоединен к "Сведбанку". Слияние банков планируется завершить до конца 2009 года.

АО "Сведбанк Инвест" (г. Киев) работает на рынке банковских услуг с 1996 года.

НБУ назначил временную администрацию в банк «Столица»

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 июля 2009 года назначил временную администрацию в ОАО «Банк «Столица» сроком на один год.

Как сообщается на сайте Нацбанка, это предусмотрено постановлением НБУ №408 от 17 июля 2009 года.

Временным администратором банка назначен независимый эксперт Игорь ПОЛХОВСКИЙ.

Также НБУ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на шесть месяцев – с 20 июля по 19 января 2010 года.

Банк «Столица» основан в 2004 году. Мажоритарным акционером банка является Валентин ИСАК, который владеет 88,35% акций.

По данным Нацбанка, на 1 апреля т.г. по размеру активов (450 млн. грн.) банк «Столица» занимал 122-е место среди 182 банков страны.

ТЭК

Украина заинтересована в инвестициях США в модернизацию ГТС

В конце 2009 года состоится заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы реформирования разных секторов экономики, в том числе энергетического сектора Украины.

«Хотел бы еще раз сказать, что Президент Украины исходит из того, что в этих непростых кризисных условиях, которые коснулись не только энергетического сектора, но и всей экономики Украины, наилучшим ответом является проведение глубинных реформ», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, этот вопрос корреспондируется с вопросами независимости нашего государства.

«Мы должны научиться рационально использовать энергетические ресурсы, а для этого нужно иметь радикальные реформы в этом секторе», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что с помощью подобных реформ Украина может обеспечить не только свою независимость, но и свое процветание.

Он сообщил, что в ходе встречи с Дж.БАЙДЕНОМ выразил заинтересованность Украины в привлечении, в том числе американских, инвестиций для модернизации украинской ГТС. Также шла речь о заинтересованности Украины в участии в европейских проектах транспортировки нефти и газа.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, большое внимание было уделено вопросам ядерной безопасности и использования ядерного топлива украинскими атомными станциями. В том числе обсуждались контракты на поставку ядерного топлива со стороны США.

Украина сократила транзит газа в страны Европы на 41,5%

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июне сократила транзит природного газа в страны Европы на 41,5%, или на 27,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 39,1 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8% больше, чем в 2007 году.

ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Рынки

“Укртелеком” перешел в управление Минтранссвязи

Кабинет министров Украины передал управление корпоративными правами относительно ОАО “Укртелеком” Министерству транспорта и связи.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее распоряжение №828 принято на заседании Кабмина 17 июля.

Ранее «Укртелеком», как объект, готовящийся к приватизации, находился в управлении Фонда государственного имущества.

Распоряжением определено, что возложение полномочий по управлению корпоративными правами «Укртелекома» на Минтранссвязи осуществлено «для повышения эффективности управления корпоративными правами государства относительно ОАО «Укртелеком».

В мае 2008 году Кабмин уже передавал "Укртелеком" из управления ФГИУ в управление Минтранссвязи, однако тогда это решение приостановил Президент Украины Виктор Ющенко.

ОАО "Укртелеком" занимает около 78% отечественного рынка фиксированной связи и обслуживает более 10,3 млн. абонентов.

На данный момент 92,86% акций компании принадлежат государству.

Застройщики приостанавливают свою деятельность в Украине

Каждая пятая компания-застройщик в Украине приостановила либо свернула свою деятельность. Такие данные были получены в рамках исследования «Рейтинг бизнес – доверия» в строительной отрасли Украины, проведенного коммуникационным агентством «ВАРТО».

По данным исследования, в связи с кризисом 19% компаний (из опрошенных 122 компаний-участников Украинской строительной ассоциации) полностью свернули или приостановили свою деятельность.

В части общественных коммуникаций исследование показало: строительная отрасль была и остается достаточно закрытой для общественности. Так, 28% компаний никогда не предусматривали в штате специалистов по общественным коммуникациям, а 20% компаний на фоне кризиса сократили специалистов данного направления.

Публичную работу с общественностью практикуют только 33% опрошенных компаний, из них у 12% эта функция возложена на пресс-службы, у 11% - на отделы маркетинга, у 10% - на штатного PR-менеджера.

В ходе детального исследования «Рейтинг бизнес - доверия», в котором приняли участие 40 компаний-застройщиков, оказалось, что во время кризиса 60% компаний работают на расширение существующих и захват новых сегментов рынка, 35% - бросают свои силы на удержание позиций на рынке, 5% опрошенных признали, что временно ослабили свои позиции.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США вновь открылись снижением котировок – 7,7840/7,8120, к 12:00 котировки повысились - 7,8175/7,8350. К закрытию ценовые показатели скорректировались - 7,8150/7,8430 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2501/0,2511, к 12:00 цены повысились - 0,2516/25. К закрытию торгов котировки сконцентрировались - 0,2514/0,2524. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0750 (0.0300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4187/89, к закрытию торговой сессии котировки повысились - 1,4225/27. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0520/11,0950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений - 11,1015/11,1510.

В 16:15 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH - 7,6700