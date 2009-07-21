АНОНС на 22 июля 2009 г.

Премьер-министр Юлия Тимошенко откроет Социальный контакт-центр в Министерстве труда и социальной политики. По завершении церемонии предусматривается подход к прессе

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Вице-президент США Джозеф Байден выступит с речью в завершение своего трехдневного визита в Украину..

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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин посетит с рабочим визитом Днепропетровскую область, в ходе которого он встретится с жителями городов Пятихатки и Желтые Воды, даст пресс-конференцию для СМИ.

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Открытие двухдневного семинара для экспертов стран ГУАМ по вопросам международного сотрудничества в противодействии ядерному терроризму.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Президентское вето на Бюджетный кодекс: версии политических экспертов относительно мотивов действий В.Ющенко”. Участники: Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций, Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга; Сергей Киселев, координатор экономических программ Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии; Ярослав Макитра, политический эксперт PR-группы Polittech (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Почему уменьшается ассортимент и дорожают лекарства в Украине?". Приглашены: Геннадий Хорунжий, вице-президент объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины и др..

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Состоится пикетирование Государственного фонда содействия молодежному строительству. Участники - молодые семьи, инвесторы строительства, которым государство предоставило льготные кредиты в «молодежном» доме в г. Буча, по ул.Тарасовская, 8-А..

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Пресс-конференция на тему: «УкрАВТО, АСТРА БАНК и Экспресс-страхование возрождают долгосрочное автокредитование в Украине». В пресс-конференции примут участие руководители Корпорации УкрАВТО, Астра-Банка, Экспресс-страхования..

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Поиск выхода из кризиса: итоги политического полугодия". В работе примет участие директор Института стратегических исследований Юрий Рубан (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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При поддержке Американского Института в Украине (АИУ) состоится пресс-брифинг при участии Влада Собелла, старшего экономиста исследовательского института Daiwa Institute of Research (Лондон) на тему: «Приоритеты политики США относительно Украины». Вопросы: Какими являются приоритеты администрации Обамы относительно Украины после визита президента Обамы в Москву и запланированных переговоров вице-президента Байдена в Киеве? Как Соединенные Штаты могут наиболее эффективно помочь Украине в стимулировании экономического роста?

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Политическое рейдерство в Украине: кто стоит за нападением на собственность западных инвесторов?». В ходе пресс-конференции будут обнародованы новые обстоятельства инцидента, который состоялся на строительстве по ул. О.Гончара, 17-23. Участники пресс-конференции: генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа» А.Коноваленко, инвестор строительства П.Вотерс, юрист-адвокат О.Верховский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Итоги визита вице-президента США Джозефа Байдена в Украину». Приглашены: Владимир Огрызко, первый заместитель Секретаря СНБОУ; Валерий Чалый, заместитель генерального директора, директор международных программ Центра Разумкова; Михаил Кирсенко, профессор, эксперт по международным вопросам; Василий Кирилич, спикер МИД; Олег Соскин, директор Института Трансформации Общества..

13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Отношение Киевского Патриархата к визиту патриарха Кирилла». В работе примет участие епископ Васильковский Евстратий (Заря) - председатель информационно-издательского управления Киевской Патриархии. На пресс-конференции будет обнародовано обращение Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета к украинскому народу по поводу визита в Украину Московского патриарха Кирилла (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится подписание соглашения между Международной финансовой корпорацией (IFC) и АО "Укрэксимбанк" о предоставлении банку линии торгового финансирования в размере 40 миллионов долларов США в рамках Глобальной программы торгового финансирования IFC и совместная пресс-конференция..

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Пресс-конференция на тему: «Коммунальные тарифы для киевлян: КМУ vs мэрия». Приглашены: Александр Мазурчак, первый зам.министра, начальник государственной жилищно-коммунальной инспекции; Бернар Флоришер, руководитель проекта ЕС «Стабильное местное развитие» и Василий Яструбинский, начальник главного управления по вопросам ценовой политики исполнительного органа Киевского городского Совета (КГГА)..

15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Современное состояние и проблемы развития агропромышленного комплекса Украины и пути их решения». Участники: Юрий Карасик, председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Владимир Клименко, президент Украинской зерновой ассоциации; Александр Бакуменко, председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины»; Сергей Гнатюк, генеральный директор Украинской корпорации по производству мяса на промышленной основе «Тваринпром» (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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