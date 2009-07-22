Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Пукача

Сотрудники СБУ и Генеральной прокуратуры задержали бывшего начальника внешней разведки МВД Украины, генерал-лейтенанта Алексея ПУКАЧА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, обвиняемый в организации убийства журналиста Георгия Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан вчера вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области.

А.ПУКАЧ уже доставлен в Киев и находится под арестом. С ним работают следователи Генпрокуратуры.

Справка УНИАН. Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших работников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – бывший руководитель этого департамента МВД А.ПУКАЧ – находился в розыске.

Заказчики убийства журналиста до сих пор не установлены.