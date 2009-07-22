Специальный представитель Президента России по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ Виктор Черномырдин находится в Украине с первым визитом в новой должности. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили накануне в российском посольстве в Киеве.

Цель визита и его программу в дипмиссии не сообщили, отметив, что в среду перед отлетом из Киева Черномырдин планирует встретиться с журналистами и рассказать об итогах поездки в Украину.

Виктор Черномырдин проработал послом РФ в Украине с мая 2001 года. 11 июня этого года Президент России Дмитрий Медведев освободил его от должности посла и назначил своим советником, возложив на него обязанности специального представителя главы РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами СНГ.