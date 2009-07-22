ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Минфину не хотят давать взаймы», в котором пишет о том, что rритическая нехватка средств заставляет правительство одалживать деньги на внутреннем рынке под заоблачные проценты. «Правительство сошло с ума. Это первое, что пришло мне в голову, когда я увидел, с какой доходностью Минфин размещает ОВГЗ», - прокомментировал аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) руководитель одного из банков. На состоявшемся в понедельник, 20 июля, первичном аукционе по размещению ОВГЗ Министерство финансов значительно повысило доходность госбумаг. Максимальная доходность ОВГЗ со сроком обращения 33 месяца составила 29%, а для 12-месячных облигаций — 27,5% годовых...

http://delo.ua/news/110115/

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Также «Дело» в материале «Укртелеком” уходит под Минтранссвязи» пишет о том, что Кабмин передал «Укртелеком» в управление Министерству транспорта и связи. Идея передачи госмонополиста на рынке фиксированной связи в управление профильному ведомству не нова. Ее в свое время активно лоббировал министр транспорта и связи Иосиф Винский. Однако тогда она не устраивала председателя правления «Укртелекома» Георгия Дзекона, а теперь она ему на руку…

http://delo.ua/news/110118/

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«Дело» в публикации «Укртатнафта» теряет татарские корни» пишет о том, что контрольный пакет российской компании «Татнефтепром», внесенный в уставный фонд СП «Укртатнафта», может сменить своего владельца уже в сентябре. Как сообщила начальник казанского межрайонного отдела службы судебных приставов Дина Назипова, ее ведомство завершило работу над документами, необходимыми для реализации 73,92% акций. После решения Росимущества доля в «Татнефтепроме» будет выставлена на электронные торги в течение двух месяцев…

http://delo.ua/news/110116/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Росту цен на газ выдали документы» пишет о том, что повышение цен на газ в Украине уже утверждено. В распоряжении издания оказались постановления НКРЭ, согласно которым с 1 сентября на 20% повышается его стоимость для населения, а с 1 октября – для теплокоммунэнерго (ТКЭ). Постановления были приняты еще в начале июля и были необходимы для получения Украиной кредита Международного валютного фонда. Поэтому в дальнейшем документ может быть пересмотрен, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1208250

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«Коммерсант-Украина» в публикации «На налоговиков возложили контрактные обязательства» пишет о том, что Кабмин вчера опубликовал перечень мер по улучшению работы Государственной налоговой администрации. Среди них содержится поручение направлять в суды контракты частных предприятий–должников, в которых будут найдены нарушения законодательства. Суд сможет аннулировать договоры, если будет установлено, что они являются причиной убытков государства. Таким образом, у налоговой администрации появилась еще одна возможность блокировать работу компании до полного расчета с государством, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1208273

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«Газета по-киевски» в материале «Осенью мобилки «побелеют» и подорожают на 10%» пишет - обещанную Укрчастотнадзором обязательную регистрацию новых телефонов перенесли на 1 сентября из-за технических трудностей. А телефоны подорожают – таких изменений ожидают их продавцы от нововведения…

http://mycityua.com/articles/country/2009/07/22/090425.html

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Издание «Сегодня» в материале «Отличники пролетают мимо престижных специальностей» пишет – вступительная кампания в самом разгаре: в этом году студенты могут подавать документы до 29 июля, но уже очевидно, что проблема льготников, которые поступают вне конкурса, осталась…

http://www.segodnya.ua/news/14066788.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Белоруссия перекрыла российский продуктопровод в Латвию» пишет о том, что Белоруссия перекрыла продуктопровод, через который российские НПЗ поставляли дизельное топливо на экспорт через латвийский порт Вентспилс. Речь идет об участке нефтепровода «Унеча-Вентспилс», который эксплуатирует компания «Запад Транснефтепродукт». Ежегодный объем транзита российских нефтепродуктов через Белоруссию составляет порядка 10 миллионов тонн. Как уточнило МЧС Белоруссии, решение о приостановке работы продуктопровода «Унеча-Вентспилс» принято по причине его неудовлетворительного технического состояния…

http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2009/07/22/806349

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Издание «Известия» в публикации «Вице-президента США в Киеве встречали как советского генсека» пишет о том, что американский вице-президент Джозеф Байден прибыл в Киев на три дня с официальным визитом. Но встречали его так, как раньше президентов Билла Клинтона и Джорджа Буша. Уровень приема был не официальным, а государственным - с почетным караулом на летном поле киевского аэропорта "Борисполь", лимузинами и ковровыми дорожками. Украинские власти сразу дали понять, что готовы к смотринам. Именно их перед президентскими выборами должен был провести Байден, встречающийся в Киеве не только с тройкой потенциальных лидеров гонки, но и с представителями "молодой третьей силы". Политологи в один голос заявили: кто понравится Байдену, на того Америка и поставит...

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3130909/

(УНИАН)