Исландия подаст 23 июля заявку на членство в ЕС?..

Исландия может подать заявку на членство в Европейском Союзе уже в четверг, 23 июля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил 21 июля министр иностранных дел председательствующей в ЕС Швеции Карл БИЛЬДТ, выступая перед членами Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента.

По его словам, Исландия должна подать официальную заявку на этой неделе, “вполне вероятно, в четверг”.

“Просьба о присоединении Исландии будет рассматриваться как просьба любых других стран-кандидатов, даже если на уровне имплементации европейского законодательства эта страна является намного более продвинутой”, - сказал министр.

К.БИЛЬДТ также отметил, что присоединение Исландии к ЕС позволит Евросоюзу иметь прямой доступ к арктическому региону.

Как сообщал УНИАН, 16 июля парламент Исландии проголосовал за то, чтобы правительство страны начало переговоры с Европейским Союзом по вопросу членства. За это решение проголосовали 33 депутата, против - 28. Два депутата воздержались.

Заявка на вступление Исландии в Евросоюз поступит в конце июля.