ГЛАВНОЕ на 22 июля (день)

Экономика

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день можно сделать вывод, что экономика Украины начинает постепенно реанимироваться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

Основанием для такого заключения может служить, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, постепенное улучшение экономических показателей, в частности, рост промпроизводства в июне, по сравнению с маем, на 3,1%.

«Уже четвертый месяц мы наблюдаем стабильный, шаг за шагом небольшими темпами, но уверенный рост объемов промпроизводства в Украине. Это значит, что у нас есть определенные надежды на то, что Украина уже прошла наихудшие времена влияния на свою экономику мирового финансового кризиса, и начинает понемногу возобновлять и реанимировать свои экономические показатели и свою экономическую ситуацию», - сказала премьер-министр.

Вместе с тем Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что позитивным является также тот факт, что в июне производство пищевых продуктов в Украине выросла почти на 1%, по сравнению с июнем прошлого года.

Отметим, по данным Госкомстата, в Украине спад промышленного производства в июне 2009 года, по сравнению с июнем 2008 года, составил 27,5%.

В январе-июне 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, спад промпроизводства составил 31,1%. В то же время, в июне 2009 года против мая т.г. зафиксирован рост на уровне 3,1%.

Финансы

Кабинет министров выполнил все обязательства по выплате компенсаций пострадавшим в результате недавнего стихийного бедствия в Крыму, Волынской и Винницкой областях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Мы брали на себя обязательства выплатить денежную помощь тем семьям, у которых пострадало жилье, сельскохозяйственные посевы, и мы выполнили свои обязательства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, денежную помощь получили 6095 семей. «Это колоссальное количество людей, которые защищены правительством и хозяйство которых сегодня поддержано специальными выплатами от правительства», - считает она.

Премьер также сообщила, что за счет бюджетных средств восстановлены жилые дома. «По сути дела, в Винницкой и Волынской областях полностью завершены эти работы», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА предложила включить в повестку дня сегодняшнего заседания правительства вопрос о выделении дополнительных средств для преодоления последствий природной стихии в Автономной республике Крым.

Объем собственных поступлений в Пенсионный фонд, по данным на 21 июля, превысил 7% плана. Как передает корреспондент УНИАН, на этом акцентировала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров.

Она также сообщила, что выплата июльских пенсий завершена в полном объеме.

«По состоянию на 21 июля собственные поступления Пенсионного фонда перевыполнены на 7%, то есть на 107% выполнение поступлений в Пенсионный фонд. И закончена выплата пенсий в полном объеме без каких-либо задержек», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, акцентировав, что и в будущем пенсии будут выплачиваться без задержек.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству финансов Украины разработать проект государственного бюджета-2010 на основе Бюджетного кодекса, ветированного Президентом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, открывая заседание Кабинета министров.

«Я хотела бы сформулировать очень четкое поручение Министерству финансов. Мы формируем проект бюджета на 2010 год именно в концепции нового Бюджетного кодекса, и мы не отступим от этого ни на один шаг. Я хотела бы, чтоб все было рассчитано, все подано, и после президентской кампании, второй тур которой пройдет в феврале, мы подпишем такой бюджет, который уже полностью перераспределяет деньги на местный уровень самоуправления», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с этим премьер отметила, что обратится к различным ассоциациям представителей органов местного самоуправления, чтобы с их помощь добиться либо отмены вето Президента, либо преодоления его в Верховной Раде.

«Я хочу сейчас объединить усилия правительства со всеми ассоциациями местного самоуправления, и добиться того, чтобы или Президент отозвал свое вето, или это вето должно быть преодолено в Верховной Раде. Но бюджет на 2010 год обязательно должен формироваться на новом Бюджетном кодексе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ассоциация городов Украины и общин 24 июля намерена пикетировать Верховную Раду с требованием преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Ассоциации, мэр города Украинка Павел КОЗЫРЕВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Следующий этап общего собрания ассоциации состоится 24 июля возле Верховной Рады. Мы избрали своих представителей, которые будут представлять в переговорах с Верховной Радой нашу позицию», - сказала П.КОЗЫРЕВ.

Вице-президент АГУ сообщил, что первый этап общего собрания организации состоялся 20 июля в Крыму в рамках летней школы для местных руководителей. По его словам, внеочередное общее собрание было созвано в связи с тем, что Президент Украины ветировал принятый Верховной Радой Бюджетный кодекс, в котором предусматривалась децентрализация финансовых потоков.

«То, что мы требуем сегодня и будем требовать в пятницу, и будем это делать до тех пор, пока этого не произойдет, чтобы наконец-то начали жить, как нормальные люди в Европе, где большинство денег зарабатывается и остается на местах», - подчеркнул П.КОЗЫРЕВ.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, к 12:00 котировки ушли вверх – 7,9320/7,9385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2510/0,2525, а к 12:00 цены повысились до 0,2542/0,2550. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 31.1000(0.0250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/1,4176 и продолжали незначительно изменяться. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0680/11,1265, к 12:00 цены взлетели до 11,2445/11,2660.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины направил официальные письма в адрес 50 украинских и зарубежных компаний, потенциальных покупателей Одесского припортового завода, с приглашением участвовать в аукционе по его продаже. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил и.о. главы ФГИ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

«Мы направили официальные письма в адрес 50 крупнейших внутренних и зарубежных компаний, которые являются потенциальными покупателями, чтобы они пришли и поучаствовали в конкурсе», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Кроме того он подчеркнул, что ФГИУ обратился в МИД Украины для того, чтобы министерство организовало встречу с послами, аккредитованными в Украине, и довело до них информацию об условиях проведения конкурса – с тем, чтобы послы проинформировали правительство и компании своих стран об этом мероприятии.

ФГИУ также попросил МИД организовать через послов Украины работу по информированию правительств и компаний стран, в которых они аккредитованы, о проведении конкурса по продаже ОПЗ и его условиях.

Д.ПАРФЕНЕНКО уточнил, что заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 21 сентября, но на сегодняшний день уже можно назвать некоторые компании, которые практически согласились принимать участие в конкурсе. «Уже можно назвать компании «Сибур», «Еврохим», «Яра». Есть понимание, что будет идти «Приват», интересуются компании, которые ассоциируются с ЯРОСЛАВСКИМ, не знаю, вместе они пойдут или отдельно», - сказал он.

Вместе с этим он отметил, что официального обращения от ливийских компаний для участия в конкурсе еще не было, и предположил, вместе с этим, что количество участников будет достаточно большим.

ТЭК

Комиссия по энергетическому партнерству США-Украина начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с украинскими и американскими деловыми и политическими кругами заявил вице-президент США Джозеф БАЙДЕН.

Он напомнил, что в декабре прошлого года США и Украина достигли согласия относительно Хартии о стратегическом партнерстве в энергетической сфере.

«Сегодня я и ваш Президент согласились, что комиссия начнет заседать осенью этого года в Вашингтоне с тем, чтобы углубить наше сотрудничество в области безопасности экономики, торговли, энергетики и верховенства закона», - сказал вице-президент США.

Кабинет Министров Украины принял решение провести корректировку финансового плана НАК «Нафтогаз Украины». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Он отметил, что корректировка связана, в частности, с тем, что потребление газа сократилось, однако конкретные изменения показателей финплана министр не назвал.

«Изменились объемы потребления газа, изменились соответствующие показатели реализации, но сейчас эти показатели обрабатываются. В целом принято решение, но нужно еще согласовать с Министерством финансов и Министерством экономики», – сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году.

В то же время первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК заявил, что разработанный по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО план реформирования газового сектора даст возможность сократить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на 30 млрд. грн.

ГМК

Кабинет Министров согласился продлить до конца текущего года действие меморандума с предприятиями горно-металлургического комплекса, который, в частности, предполагает ограничение повышения тарифов на ж/д перевозку грузов и действие нулевой целевой надбавки на газ для предприятий ГМК.

О принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина корреспонденту УНИАН сообщил министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем, он подчеркнул, что металлургам правительство намерено предложить, в свою очередь, более четко выполнять свои обязательства согласно указанному меморандуму.

«Металлургам мы предложим более четко выполнять свои обязанности по поддержке внутреннего рынка – по уменьшению цен на внутреннем рынке на основную продукцию металлургического комплекса, и уравновешивать импортные цены с ценами внутреннего рынка», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

АПК

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 10,2 млн. грн. из резервного фонда для поддержки фермерских хозяйств, пострадавших от стихии в Крыму. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА.

«Ранее было выделено 11,5 млн. грн., сегодня – дополнительно 10,2 млн., поэтому все убытки, которые понесли предприятия, погашены за счет резервного фонда", – сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Крыму от сильных ливней, которые прошли 25-29 июня, пострадали пять районов: Раздольненский, Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский и Первомайский. Убытки сельхозпредприятий и населения составляют порядка 25 млн. грн.

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует объем экспортных поставок зерна в июле текущего года на уровне 1,3 млн. тонн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, в текущем месяце уже проэкспортировано из Украины 1,06 млн. тонн зерна, еще около 230 тыс. тонн ожидается проэкспортировать до конца июля.

«Сейчас в портах под загрузкой стоят суда объемом до 230 тыс. тонн. Покупают зерно, в основном, прошлого урожая, но уже переключаются на зерно нынешнего урожая, в частности, ячмень и пшеницу», - сказал министр.

В Министерстве аграрной политики Украины отмечают улучшение качественных характеристик зерна нового урожая. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК.

По его словам, исходя из предварительного анализа зерна, уже поступившего на сертифицированные склады в текущем году, объем зерна продовольственной группы будет на 10% больше, чем в прошлом маркетинговом году.

«Качество зерна на сегодняшний день по продовольственной группе выше, чем было в прошлом году. В среднем по оценкам зерна, которое есть на сертифицированных складах продовольственного зерна, пшеницы будет на 10% больше, чем в прошлом году», – отметил министр.

При этом он уточнил, что на сертифицированных складах уже имеется 1,8 млн. тонн зерна нового урожая, которое проходит процесс доработки.

Ю.МЕЛЬНИК сообщил, что в Украине обмолочено 45% площадей под зерновыми, намолочено около 16 млн. тонн зерна. При этом министр отметил позитивную динамику хода уборки зерновых в текущем году. Так, если на аналогичную дату прошлого года зерновых было обмолочено на площади 4,2 млн. га, то на сегодняшний день – уже 5,9 млн. га.

В то же время министр отметил, что урожайность зерна в текущем году в среднем на 15% ниже, чем в предыдущем. «Урожайность где-то на 15% ниже, чем в прошлом году», – сказал министр.

Однако, по словам Ю.МЕЛЬНИКА, в министерстве надеются, что когда уборочные работы в лесостепной зоне и зоне полесья войдут в активную фазу, средний показатель урожайности зерна улучшится.

По данным министерства, на сегодняшний день зерновые скошены в степной зоне на площади 70% от прогнозного показателя, в лесостепной зоне – на 20%, в зоне полесья – на 10%.

Транспорт

Кабинет министров сегодня на заседании утвердил проект и титул строительства и реконструкции международного аэропорта «Харьков», а также решение о привлечении инвестиций для строительства нового аэровокзала государственного предприятия «Международный аэропорт «Львов». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО сегодня на брифинге в Кабмине.

«Фактически этим решением дан старт для проведения инвестиционного конкурса по привлечению инвестиций в развитие аэропорта «Львов», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что все имущественные и земельные вопросы для обеспечения строительства нового аэровокзала во Львове урегулированы.

Ю.ПАВЛЕНКО также отметил, что для реализации этого проекта предусмотрено также и бюджетное финансирование, однако не уточнил его объем.

Столица

Столичная муниципальная газета «Крещатик» опубликовала решение Киевского городского совета «О вопросе деятельности ритуальной службы г. Киева». В соответствии с документом, решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Решением определено, что предоставление ритуальных услуг «является исключительной компетенцией коммунальных предприятий и только предоставление отдельных ритуальных услуг может осуществляться субъектами хозяйствования других форм собственности по договорам, заключенным с ритуальной службой, на период работы временной контрольной комиссии и определения такого перечня установить мораторий на подписание коммунальными предприятиями любых договоров по этим вопросам».

Блок Виталия Кличко начинает бессрочную акцию «За что я плачу?».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, отныне каждый киевлянин может противостоять “бесконечному выкачиванию денег” за коммунальные услуги в столице.

«Мы предлагаем механизм, который позволит каждому узнать, какие именно услуги предоставляются жилищно-эксплуатационной организацией, узнать их стоимость и в случае непредоставления информации больше не дотировать команду действующего мэра. Ведь часто городская власть включает в квартплату услуги, которые предоставляются не в полном объеме, или не предоставляются вовсе», - заявляют в Блоке Кличко.

Образец соответствующего заявления в обслуживающую организацию размещен на официальном сайте Блока Виталия Кличко www.klichko.org Такой образец заявления можно получить в приемных блока.

Как объясняют специалисты, заявление подается в жилищно-эксплуатационную организацию по месту регистрации (проживания) в двух экземплярах, на одном из которых ответственный работник организации ставит отметку о получении заявления. В случае отказа от получения заявления, оно направляется в жилищно-эксплуатационную организацию рекомендательным письмом с сообщением о вручении.

В случае получения ответа обслуживающей организации на заявление жильцу остается сверить, какие услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий он получает, а какие нет.

В том случае, если обслуживающая организация не предоставила в установленный Законом Украины «Об обращениях граждан» срок (1 месяц) ответ на заявление, киевлянин может лично зафиксировать, какие услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий он получает, а какие нет.

Об этом необходимо сообщить обслуживающей организации соответствующим заявлением с просьбой пересчитать плату за услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий в соответствии с услугами, которые получает жилец столичного дома. Также в данном случае следует требовать у обслуживающей организации составления соответствующего акта о непредоставлении определенных услуг по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий (с указанием конкретной услуги, которая не предоставляется).

Если указанные услуги не предоставляются, но стоимость включена в сумму жилищно-коммунальных услуг, жилец не должен за них платить.

В то же время, лидер блока Виталий КЛИЧКО намерен обратиться в суд с требованием отменить распоряжение от 23 января 2009 года, предусматривающее установление платы за 77 услуг, которые предоставляют ЖЭКи столицы.

«Эти услуги являются обязанностью ЖЭКов, что подтвердили Минжилкоммунхоз и прокуратура столицы. У ЧЕРНОВЕЦКОГО было время отменить свое распоряжение, но он им не воспользовался. Поэтому я воспользуюсь своим правом гражданина и пойду в суд», - заявил В.КЛИЧКО.

(УНИАН)