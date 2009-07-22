Эксперты положительно оценивают результаты визита Байдена

Политолог Вадим КАРАСЁВ положительно оценивает результаты визита вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

По словам эксперта, среди результатов визита можно выделить то, что Украина получила подтверждение стратегичности отношений с Соединенными Штатами.

Также В.КАРАСЕВ подчеркнул, что из уст вице-президента США Украина получила заверения в том, что США поддерживают суверенитет Украины, ее суверенное право на выбор внешнеполитического курса и модели безопасности.

В.КАРАСЕВ отметил, что своим визитом вице-президент США продемонстрировал, что его страна не рассматривает отношения с Украиной в зависимости от отношений с Россией. По его словам, Дж.БАЙДЕН показал, что “перезагрузка” американско-российских отношений не повлияет на отношение США к Украине, “Украина не станет нагрузкой, лишним грузом для США”.

Также эксперт напомнил о заявлении Дж.БАЙДЕНА, в соответствии с которой Украина является “лидером демократизации, идейным лидером на постсоветском пространстве”.

Вместе с тем, он отметил необходимость поиска компромисса среди украинских элит, подчеркнув, что украинское общество переросло украинскую власть.

По мнению В.КАРАСЁВА, это «является мягкой, деликатной демонстрацией сомнения США в легитимности украинских политических элит».

США – Украина - Россия

Визит вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Украину доказал, что США не будут жертвовать интересами Украины ради улучшения отношений с Россией, заявил сегодня директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Он не исключает, что те месседжы, которые Дж.БАЙДЕН озвучил в Украине, еще в большей мере прозвучат и в Грузии.

«Америка играет на постсоветском пространстве две партии, как бы двумя руками. Одна рука сыграла во время визита ОБАМЫ в Москву, и там происходила перезагрузка американо-российских отношений, а второй рукой сейчас играет БАЙДЕН. В Киеве он уже сыграл, дальше будет играть в Тбилиси», - сказал политолог. По его мнению, главный месседж, который озвучил Д.БАЙДЕН, – это то, что никакого разделения сфер влияния на постсоветском пространстве не будет.

В.ФЕСЕНКО считает показательным, что свое сегодняшнее выступление перед деловыми кругами Д.БАЙДЕН начинал и заканчивал воспоминаниями о Майдане-2004 и «оранжевой» революции. «Ценность демократического развития для США - это константа. Это неизменный принцип», - сказал он. Политолог считает, что в данном вопросе очень важен тот момент, который вероятно стал договоренностью незапланированной утренней встречи Д.БАЙДНА с В.ЮЩЕНКО о том, что осенью заработает Украинско-американская комиссия по стратегическому партнерству. «США сделали такой реверанс. Несмотря на то, что в Украине выборы, очевидно, США пошли навстречу. Это определенный знак благодарности ЮЩЕНКО, но и определенный аванс на будущее», - убежден В.ФЕСЕНКО.

При этом, отметил он, если анализировать визит вице-президента США в предвыборном контексте, то это была далеко не главная цель посещения Украины. Эксперт назвал мифом тот факт, что США могут избрать удобного для себя кандидата в Президенты Украины и именно его и поддерживать. В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что Д.БАЙДЕН встретился со всеми реальными кандидатами на пост главы государства. «Америка будет выстраивать свои отношения с любым, кто победит на президентских выборах», - сказал он.

По словам политолога, Д.БАЙДЕН дал очень важный посыл относительно необходимости прекращения политических противоречий в Украине. «Это банальный тезис, но не будет продвижения вперед, если не будет эффективного правительства», - сказал В.ФЕСЕНКО.