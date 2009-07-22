Пукачу предъявлено обвинение в убийстве Гонгадзе

Бывшему начальнику Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексею ПУКАЧУ предъявлено обвинение в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из слов заместителя председателя СБУ Василия ГРИЦАКА. Сегодня на брифинге для журналистов, рассказывая о спецоперации по задержанию А.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК отметил, что А.ПУКАЧ задержан и как обвиняемый уже дает показания.

По словам В.ГРИЦАКА, А.ПУКАЧ подтвердил свою причастность к убийству Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова убитого журналиста.

Журналистам была продемонстрирована видеозапись, на которой, в частности, содержится ответ А.ПУКАЧА на вопрос, какое он имел отношение к убийству Г.Гонгадзе. Он сказал: «Непосредственное участие».

В.ГРИЦАК также отметил, что в настоящее время круглосуточно А.ПУКАЧА охраняет отряд «Альфы». Он отказался назвать местонахождение А.ПУКАЧА, сославшись на то, что ему может угрожать опасность.

По словам В.ГРИЦАКА, А.ПУКАЧ подписал документы, что будет защищать себя сам, и в настоящее время дает показания.

Рассказывая о том, как все же удалось задержать А.ПУКАЧА, В.ГРИЦАК отметил, что проводилась спецоперация, о которой знало лишь небольшое количество людей. При этом заместитель председателя СБУ напомнил, что А.ПУКАЧ занимал высокую должность в органах внутренних дел, был опытным оперативником и мог четко реагировать на все угрозы в отношении своего задержания.

Как сообщил В.ГРИЦАК, А.ПУКАЧ признался сам, что все время с момента объявления его в розыск находился на территории Украины и даже в Киеве бывал неоднократно. Последний год он проживал в Житомирской области у женщины, с которой вел «очень скромное» хозяйство.

При этом В.ГРИЦАК отметил, что женщина не знала о том, с кем в действительности живет.

Также В.ГРИЦАК рассказал, что при задержании у А.ПУКАЧА не были обнаружены оружие, а также документы «прикрытия» (то есть, документы на чужое имя – УНИАН).

В ходе первых вопросов следователей А.Пукач признался, что все время ожидал задержания.

По словам В.ГРИЦАКА, А.Пукач назвал заказчиков убийства Гонгадзе, но пока следственные действия в отношении них не проводятся.

В.ГРИЦАК отказался называть какие-либо фамилии, сославшись на тайну следствия.

На уточняющий вопрос, живы ли заказчики убийства журналиста, В.ГРИЦАК ответил утвердительно. «Я бы так не сказал (что нет среди живых – УНИАН), скорее всего, есть», - сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли среди этих фамилий фамилия бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ, В.ГРИЦАК ответил, что это тайна следствия.

На вопрос, подтверждают ли показания А.ПУКАЧА правдивость записей, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ экс-майором Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО, В.ГРИЦАК ответил, что об этом еще рано говорить, поскольку состоялся только один допрос.

«ПУКАЧ дает показания, и все факты проверяются», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли арестованы названные А.ПУКАЧЕМ заказчики убийства и принимаются ли какие-то меры для того, чтобы они не могли сейчас покинуть территорию Украины, В.ГРИЦАК сказал, что этот вопрос будут решать следователи Генеральной прокуратуры. По его данным, пока таких мер не принимали.

Также В.ГРИЦАК сообщил, что первый допрос А.ПУКАЧА дает основания говорить, что убийство Г.Гонгадзе не было случайным.

Между тем, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что необходимо усилить охрану и безопасность бывшего начальника Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексея ПУКАЧА во время его пребывания в следственном изоляторе.

Он подчеркнул, что арест А.ПУКАЧА является принципиальным для завершения расследования дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

«Ключевые фигуранты, которые проходили по делу: господин Кравченко погиб, господин Фере был в коме (1 июня стало известно, что экс-руководитель аппарата МВД генерал милиции Эдуард Фере умер после шестилетнего пребывания в коме – УНИАН), генерал ПУКАЧ является сегодня ключевым свидетелем, который должен ответить, кто ставил такую задачу. Кроме того, я думаю, он сможет пояснить, почему и с какой целью было перезахоронено тело Гонгадзе, поскольку, по моей информации, именно он занимался этим вопросом. Тут много вопросов для следствия, на которые господин ПУКАЧ должен дать ответы», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Он не связывает задержание А.ПУКАЧА с приближением избирательной кампании. «Я не думаю, что кто-то ожидал, чтобы задержать ПУКАЧА в преддверии выборов. В розыске он находился с 2005 года», - отметил первый вице-премьер.