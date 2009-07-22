Главное на 22 июля (вечер)

Хроника дня

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Финансы

Кабмин: Нацбанк не подавал представлений на рекапитализацию новых банков

Кабинет министров Украины не получал предложений от Национального банка по вопросу рекапитализации новых банков, в том числе «Укрпромбанка».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции после заседания КМУ.

«Только по представлению Национального банка правительство может рассматривать какое-либо вхождение в капитал частных банков. На сегодня, на этот момент (около 14.30), у нас нет никакого представления от Национального банка о том, чтоб правительство входило в капитал того или иного частного банка», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил УНИАН, что первые представления на рекапитализацию были переданы в правительство еще 17 апреля т.г., после чего они периодически обновлялись. В том числе, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

Кабмин 10 июня принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В «Укрпромбанке» сегодня, 22 июля, срок моратория закончился.

IFC увеличит финансирование украинских банков до 100 млн. долл.

Международная финансовая корпорация (International Finance Corporation, IFC) намерена в ближайшие два месяца увеличить сумму предоставленных украинским банкам линий торгового финансирования на 30 млн. долл. – до 100 млн. долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава представительства IFC в Украине Елена ВОЛОШИНА на пресс-конференции в среду.

По ее словам, сегодня состоялось подписание договора о предоставлении линии торгового финансирования «Укрэксимбанку» на 40 млн. долл.

Кроме того, Е.ВОЛОШИНА напомнила, что в мае 2008 года IFC открыла возобновляемую линию торгового финансирования на 30 млн. долл. «Райффайзен Банк Аваль», из которой 25 млн. долл. на сегодня уже использовано.

По словам представителя IFC, линии торгового финансирования будут открыты еще нескольким украинским банкам, однако Е.ВОЛОШИНА не уточнила, каким именно.

ТЭК

Уставный фонд «Нафтогаза» будет увеличен на 18,6 млрд. грн. Уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» будет увеличен на сумму 18,6 млрд. грн. уже до конца этой недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшнем заседании правительства были приняты все необходимые решения для обеспечения увеличения уставного фонда компании именно в эти сроки.

"Мы сегодня отрегулировали все детали, все процедуры, и до конца этой недели уже будет внесен этот объем ценных бумаг в уставный капитал НАК "Нафтогаза" и потом эти ценные бумаги выйдут на открытый рынок", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, планируется ли в результате этой процедуры произвести расчеты за газ, полученный Украиной от "Газпрома" в июле текущего года, премьер-министр сказала: "Я думаю, что правильнее было бы сказать, что увеличением уставного капитала "Нафтогаза" мы укрепляем финансовое состояние компании, обеспечиваем ее полную платежеспособность по всем обязательствам и делаем "Нафтогаз" такой компанией, которая может спокойно рассчитываться по всем своим обязательствам".

Также премьер заявила, что объем увеличения уставного капитала будет направлен, в частности, на выплату кредитов, на закачку газа и на "все другие цели, которые финансово перед собой ставит НАК".

"По сути, это деньги, которые не имеют целевого назначения – это уставный капитал, и куда "Нафтогазу" надо будет их потратить в первую очередь, на то они и будут потрачены", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 8 июля т.г. Кабинет Министров решил увеличить уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» на 18,6 млрд. грн. за счет средств стабилизационного фонда, полученных от реализации облигаций внутреннего государственного займа.

Энергетические таможни Украины и РФ наладят обмен информацией

Представители Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Украины и Центральной энергетической таможни Федеральной таможенной службы России отмечают необходимость налаживания постоянного обмена информацией по вопросам таможенного контроля за перемещением энергоносителей.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы Украины, на прошлой неделе состоялась рабочая встреча представителей Энергетической региональной таможни ГТСУ и Центральной энергетической таможни ФТС России при участии центрального аппарата Государственной таможенной службы Украины.

Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с организацией таможенного контроля и таможенного оформления природного газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, перемещаемых через украинско-российскую государственную границу, в том числе и механизма взаимодействия между таможнями обеих стран с целью получения дополнительных данных для осуществления таможенных процедур.

В ходе встречи прошел обмен опытом работы, были рассмотрены вопросы организации таможенного контроля и таможенного оформления энергоносителей, а также использования системы управления рисками.

Представители таможен подчеркнули необходимость проведения подобных встреч, позволяющих наладить взаимодействие и способствующих решению рабочих вопросов, которые возникают перед энергетическими таможнями обеих стран.

Общество

Тимошенко призывает киевлян не платить за квартиры

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает киевлян не оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства до завершения перерасчетов, которые должны произвести жилищно-коммунальные предприятия столицы в связи с отменой правительством решений киевской власти о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На данную минуту нет никаких юридических оснований, никаких решений местной киевской власти, которые бы действовали для того, чтобы выставлять киевлянам повышенные тарифы. Еще раз обращаюсь к киевлянам – не платите по новым тарифам, потому что они необоснованные и все перерасчеты должны быть произведены для того, чтобы вернуться к прежним тарифам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что правительство приняло решение о создании специальной рабочей группы для проведения проверок жилищно-коммунальных предприятий столицы по перерасчетам стоимости коммунальных услуг. По ее словам, в состав рабочей группы будут включены представители ключевых министерств, а также контролирующих органов.

«С завтрашнего дня начнутся проверки на предприятиях коммунальной сферы Киева, и эти проверки будут посвящены тому, чтобы все незаконные повышения тарифов были отменены. Правительство не допустит применять повышенные тарифы в Киеве, поскольку они являются необоснованными и незаконными», - уточнила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабмин предложил альтернативу повышения квартплаты в Киеве

В Кабинете министров Украины считают, что альтернативой повышения в Киеве тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть сокращение их себестоимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК на пресс-конференции.

По его словам, на сегодня существует экономическая целесообразность в повышении тарифов. “Она заключается в том, что поднялись цены на энергоносители, и сегодня возмещение основных тарифов составляют меньше половины их себестоимости”, - сказал заместитель министра.

А.МАЗУРЧАК отметил, что достаточно весомое повышение коммунальных тарифов в Киеве с 1 июня стало результатом, прежде всего, “плохого менеджмента Киевской горгосадминистрации”, ведь когда в других городах тарифы повышались постепенно, столичная власть “заигрывала с людьми”.

Заместитель министра подчеркнул, что существует три пути выхода из ситуации, связанной с тарифами на ЖКУ в Киеве: повысить тарифы до их себестоимости; если это невозможно, то повышать их постепенно и компенсировать предприятиям, которые предоставляют коммунальные услуги, разницу из городского бюджета; или уменьшать себестоимость услуг.

“Я бы обратил внимание именно на это. Я считаю, что Киев является уникальным местом, где “Киевэнерго” и Дарницкая ТЭЦ, так и “Киевводоканал”, как естественные монополии, имели уникальную возможность держать самые низкие цены по себестоимости, потому что это высокая концентрация. Чем выше концентрация, тем ниже себестоимость продукции”, - подчеркнул А.МАЗУРЧАК. В то же время он отметил, что “никто ничего не делает для того, чтобы эту себестоимость уменьшать”.

А.МАЗУРЧАК подчеркнул, что из госбюджета на погашение разницы в тарифах правительство в прошлом году выделило 3,2 млрд. грн., в этом году - 2 млрд. грн.

“То есть это то, что должен был по закону делать Киев и возмещать средства из городского бюджета... Сегодня строятся такие защитные барьеры, чтобы дать возможность городской власти принять меры по уменьшению себестоимости этих услуг”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

Держать “такой прессинг”, по его словам, очень долго государство не сможет. При этом он подчеркнул, что на сегодня Украина потребляет в 3-4 раза больше энергоносителей, чем другие страны.

По убеждению А.МАЗУРЧАКА, столичная власть сейчас должна разрабатывать серьезные меры по энергосбережению.

Вместе с тем он утверждает, что Верховная Рада и Кабинет министров через МинЖКХ за два прошедших года выделили 50 млн. грн. на реализацию мер по энергосбережению, но Киев отказался взять эти средства. “Просто отказался без всяких объяснений. Сказали, что мы не можем освоить. Средства выделялись именно на энергосберегающие мероприятия и, в первую очередь, на установление счетчиков и регуляторов”, - отметил А.МАЗУРЧАК.

По убеждению заместителя министра, от повышения тарифов столичные коммунальные предприятия “не выиграют”.

“При повышении тарифов и принятии распоряжения, оно должно было быть сразу подтверждено решениям сессии Киеврады о выделении средств на компенсации предприятиям за льготников. На это средства никто не выделяет. Вместо этого на 350-400 тыс. человек (льготников) выписано, что им покрывается разница в этих тарифах... Но средства (компенсация за разницу в тарифах) коммунальным предприятиям и тем, кто производит коммунальные услуги, возвращаться не будут. Распоряжение принято до 1 января в 2010 г., то есть на полгода - к выборам. И потому никто не собирается ни водоканалу возмещать, ни коммунальным предприятиям, ни жэкам, никто ничего возмещать не будет. Расчеты просто зависнут. Кто-то получит дивиденды, а кто-то не сможет подавать воду”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции депутат Киеврады Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ заявил, что столичная власть уже прорабатывает вопрос о новом повышении коммунальных тарифов с 1 сентября.

Он выразил надежду, что Президент остановит действие “антинародных, антикиевских тарифов” и сделает соответствующие выводы “по вопросу пребывания ЧЕРНОВЕЦКОГО на этом посту” (главы КГГА – УНИАН).

Напомним, с 1 июня в Киеве, по распоряжениям КГГА, тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, строений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

Кабинет министров Украины приостановил действие трех распоряжений КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также правительство обратилось к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением отменить распоряжение председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Мэр Киева заявил, что Кабмин незаконно отменил распоряжения столичной администрации о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он утверждает, что тарифы в Киеве установлены в строгом соответствии с законодательством.

Строительство

ГИУ завтра проведет 1-й аукцион по покупке жилья для льготников Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) 23 июля т.г. проведет первый аукцион, на котором будут отобраны квартиры для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилья согласно законодательству.

Об этом сообщается на официальном сайте ГИУ.

Согласно сообщению, на аукционе будут отобраны квартиры площадью не больше 100 кв. м в Киеве и Киевской области. Максимальная цена 1 кв. м, по которой планируется приобретение готового жилья в Киеве, составляет 8 тыс. грн., незавершенного – 7,9 тыс. грн., в Киевской области (в пределах проекта Большой кольцевой дороги) - готового – 7 тыс. грн., незавершенного – 6,9 тыс. грн., в Киевской области (за пределами проекта Большой кольцевой дороги) – готового – 6 тыс. грн., незавершенного – 5,9 тыс. грн.

В ГИУ отметили, что проводить целевые аукционы будет Товарная биржа «Финком», которая определяет правила их проведения.

Согласно постановлению Кабмина №684 от 17 июня т.г. «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение», ГИУ за счет средств, привлеченных им под государственные гарантии 2007-2008 годов, должна осуществлять финансирование в 2009 году завершения строительства жилых объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. путем приобретения такого жилья. При этом ГИУ обеспечивает выкуп готового жилья с дальнейшей его передачей главным распорядителям бюджетных средств для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые имеют право на его получение, с использованием аукционного механизма определения наименьшей себестоимости 1 кв. м новопостроенного жилья или путем приобретения готового жилья.

Валютный рынок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись повышением котировок – 7,8125/7,8570, к 12:00 ушли вверх - 7,9320/7,9385. К закрытию торгов ценовые показатели достигли максимума - 7,9420/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2510/0,2525, к 12:00 цены повысились - 0,2542/50. К закрытию изменений не произошло. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.1300 (0.0550).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4174/76, к закрытию торговой сессии котировки продолжали оставаться в диапазоне 1,4174/1,4210. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0680/11,1265. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 11,2725/11,3005.

В 12:00 НБУ вышел на рынок с ценой отсечения на аукционе по валютной паре USD/UAH – 7,6650.

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