АНОНС на 23 июля 2009 г.

Состоится пикетирование Секретариата Президента Украины, организованное ОО «Качество жизни» (Одесса) с требованием к Президенту Украины Виктору Ющенко воспользоваться предоставленными ему Конституцией полномочиями и остановить процесс подготовки к приватизации Одесского припортового завода.

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Начнет работу Инвестиционный форум для компаний сектора информационных технологий в рамках Проекта Европейского Союза: «Поддержка развития деловой возможности украинских малых и средних предприятий - международный аспект»..

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9-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Ведущий оператор украинского рынка в сфере снабжения авиационного горючего и заправки авиационных судов, ЗАО СП „КРЕБО” обращается к руководству центральных органов власти с требованием прекратить беспредел и незаконные действия ряда правоохранительных структур, причастных к попытке осуществить рейдерскую атаку на офисы компании в Кременчуге и Борисполе”. Участники: Петр Столяр, председатель правления ЗАО СП „КРЕБО”; юридический представитель ЗАО СП „КРЕБО”; представитель руководства Киевского филиала ЗАО СП „КРЕБО”; Руслан Ильичев, заместитель генерального директора Федерации работодателей Украины. Участники расскажут о подробностях рейдерской атаки, а также о том, кто, по их мнению стоит за попытками дестабилизировать работу ведущего оператора отечественного рынка авиационного горючего, что, в свою очередь может привести к дестабилизации работы „воздушных ворот” Украины - Международного аэропорта „Борисполь” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция компании Telenor group на тему: “Презентация финансовых результатов Telenor за второй квартал 2009 года” с участием Тронд Моэ, главы представительства Telenor Group в Украине.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Заветированный Бюджетный кодекс - удар по местному самоуправлению и общинам?”. Участники: Богдан Гусак, председатель Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете министров Украины; Нина Мельник, Хотинский поселковый председатель (Сумская обл.); Михаил Родницкий, Теплицкий поселковый председатель (Винницкая обл.); Александр Вельбивец, Лисенский поселковый председатель (Черкасская обл.) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: «Рынок газа в Украине: текущая ситуация и возможности развития». Организатор - Институт трансформации..

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Пресс-конференция, посвященная событиям вокруг строительства по адресу ул.Гончара, 17-23. Участники: народный депутат Кирилл Куликов, Евгения Билорусец (местная иницитивна группа по противодействию строительству) и др..

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Пресс-конференция вице-премьер-министра Украины Григория Немыри на тему: «Инвестиционный климат Украины и пути его улучшения».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Кому не дает покоя земля и частная собственность жителей Пущи-Водицы?”. Речь пойдет о ситуации вокруг земельных участков и домов в Пуще-Водице. Почему правоохранительные органы Оболонского района г. Киева играют ”в молчанку”? Не замечают или не хотят замечать рейдерские захваты в поселке? На что готовы жители, чтобы отвоевать свое имущество и собственность? На пресс-конференции будут обнародованы документальные факты и судебные решения, предоставлены соответствующие доказательства и свидетельства. Участники: пострадавшие - Алиса Худолей и ее семья; Надежда Толмачева и жители по ул. Краснофлотская, 5-Б. «Пуща-Водица»; правозащитник - Александр Вознюк; председатель ОО «Пуща-Водица» Виктор Гоцик (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “MoneyGram. Развитие и тенденции денежных переводов в Украине”. Участники: Памела Петли, председатель правления совета директоров MoneyGram International; Джон Хемпси, Исполнительный Директор MoneyGram International Limited; Петр Гнатюк, Региональный Директор в странах СНГ и Израиле MoneyGram International Limited (ул. Крещатик, 4, конференц-зал) . Нужна аккредитация. Телефон: 279-35-23.

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В Министерстве регионального развития и строительства состоится заседание правительственной комиссии по решению проблем обеспечения жильем инвесторов «Элита-Центр».

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Под угрозой будущее работников НСК «Олимпийский» и проведение финала Евро-2012 в Киеве”. Организаторы - профсоюзный комитет НСК «Олимпийский» и ЦК профсоюза строителей Украины. Вопросы: За три месяца до решающего Исполкома УЕФА на НСК «Олимпийский» - очередная реорганизация; Под угрозой рабочие места 132 работников и как следствие возможность срыва проведения финала ЕВРО-2012 в Киеве; Трудовые и социальные права работников НСК «Олимпийский» - международное дело. Участники: Василий Андреев, зам.председателя ЦК Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины; Лариса Сахно, председатель Совета трудового коллектива НСК «Олимпийский»; Григорий Андрук, зам.председателя профсоюзного комитета профсоюза работников НСК «Олимпийский»; Михаил Волобуев, ведущий специалист НСК «Олимпийский» по работе с масс-медиа (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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