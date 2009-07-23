ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 июля

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Европа уступила Таруте», в котором пишет о том, что ЕК одобрила план реструктуризации Гданьской судоверфи, подконтрольной ISD-Polska Сергея Таруты. Украинский бизнесмен ждал этого решения полтора года. Принятие плана для «ИСД» фактически означает, что компания не должна будет возвращать польскому правительству 250 млн. долл., выделенных судоверфи польскими властями в качестве субсидий до присоединения страны к Европейскому Союзу. Такая господдержка противоречила конкурентным нормам ЕС, в результате чего еврочиновники требовали от новых собственников судоверфи в Гданьске компании ISD-Polska возместить всю сумму…

http://delo.ua/news/110193/

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Также «Дело» в материале «Нацбанк не удержал гривню» пишет о том, что после относительной курсовой стабильности в начале недели в среду гривня девальвировала больше чем на 1%. Опрошенные изданием казначеи банков солидарны: основной причиной падения гривни стало бездействие Национального банка…

http://delo.ua/news/110191/

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«Дело» в публикации «Предправления НДУ: Центральный депозитарий - не название, а определенный набор функций» подает интервью председателя правления Национального депозитария Украины (НДУ) Владимира Ульянова, который рассказал изданию о проблемах украинской депозитарной системы…

http://delo.ua/news/110178/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Укрпромбанку достались акции» пишет о том, что вчера возле центрального отделения Укрпромбанка вкладчики этого учреждения провели акцию протеста с требованием вернуть им вложенные средства. Протестующие попытались перекрыть движение транспорта по улице Кутузова, но были вытеснены с проезжей части бойцами спецподразделения МВД "Беркут". После этого они отправились пикетировать здание Кабмина. Все дело в том, что якобы банк не внесен в список рекапитализируемых. Правительство заявляет, что Нацбанк не передавал ему представления на рекапитализацию новых банков. В НБУ утверждают, что представления были поданы …

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1208723

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Оранта» не застрахована от проигрыша» пишет о том, что крупнейший украинский страховщик – НАСК "Оранта" – проиграл в суде рекламному агентству "Нирвана Медиа". Вчера стало известно, что Хозсуд Киева обязал ответчика выплатить 6,6 млн. грн., в которые входит оплата за рекламные услуги, штрафы и пеню. В "Оранте" с решением суда не согласны, поскольку суд не принял во внимание тот факт, что деньги агентству были перечислены, но задержались из-за введения временной администрации в банке "Надра". Точку в конфликте ставить рано – судебные разбирательства продолжатся. Но данный инцидент может привести к тому, что рекламные компании начнут требовать предоплату за свои услуги, опасаются участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1208749

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«Экономические известия» в материале «Стельмах подпел Тимошенко» пишут о том, что Нацбанк удивлен тем, что банки имеют избыток денег, но не пускают их в экономику. На днях он разослал письмо, в котором призвал банки активизировать кредитование. Помимо этого, регулятор упрекнул банки в вялом привлечении денег на депозиты населения. Эксперты считают, что в нынешних условиях банки поступают адекватно…

http://www.eizvestia.com/fin/full/4180974

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«Экономические известия» в публикации «Компании ищут рынки» пишут о том, что кризис заставил компании пересмотреть структуру своего бизнеса. В отечественном пищепроме можно наблюдать усилившуюся консолидацию, объединение и диверсификацию бизнеса за счет выхода в новые сегменты…

http://www.eizvestia.com/markets/full/4180973

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«Газета по-киевски» в материале «Абрикосы не подешевеют» подает результаты собственного исследования ситуации на агрорынке…

http://mycityua.com/articles/goodies/2009/07/22/111704.html

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«Сегодня» в материале «Свиной грипп» уже у ворот» пишет – издание узнало, когда в Украину «прилетит» опасный вирус…

http://www.segodnya.ua/news/14067114.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Бюджетные дыры вынуждают Минфин идти на уступки» пишет - доходность ОВГЗ в последнее время показывает пик роста, перешагнув планку в 20% годовых. Минфину явно приходится идти на уступки, чтобы привлечь недостающие средства в бюджет…

http://economics.unian.net/rus/detail/17623

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налог на недвижимость: кто, когда и сколько будет платить...!» пишет - Кабмин с учетом финдыр настаивал на рассмотрении ВР закона о налоге на недвижимость, но депутаты «не успели»… И все же, кому придется раскошелиться и когда это может произойти?..

http://economics.unian.net/rus/detail/17615

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Китай официально угрожает России» пишет о том, что закрытие Черкизовского рынка в Москве переросло в скандал, сравнимый с делом ЮКОСа и «Мечела». Намеки со стороны Китая прозрачны: речь идет уже об экономических санкциях. Однако черкизовский масштаб контрабанды был бы невозможен без высоких покровителей. Где же тогда «посадки», присоединяются «Ведомости» к вопросу премьер-министра...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/23/206466

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Издание «Известия» в публикации «Доллар пухнет на нервной почве» пишет о том, что всего за неделю рубль отыграл все свои падения и сейчас крепок так же, как в самом начале июля. У доллара время тоже выдалось удачное. Ко всем основным мировым валютам он подорожал. Поддержал «зеленый» глава Федеральной резервной системы (ФРС) Бен Бернанке. Во вторник он представил в конгрессе свой традиционный полугодовой доклад. Вопрос в том, надолго ли теперь доллару хватит его поддержки…

http://www.izvestia.ru/economic/article3130943/

(УНИАН)