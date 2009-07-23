Европол готов подписать соглашение с Украиной о сотрудничестве и ожидает лишь решение Совета ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует письмо Генерального секретариата ЕС в Совет ЕС, которым располагает УНИАН.

“Директор Европола завершил переговоры с Украиной”, – отмечается в письме.

В документе также содержится просьба к Совету ЕС уполномочить директора Европола на подписание данного документа с Украиной.

Как сообщал УНИАН, 26 июня министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Украина имеет все основания говорить о возможности присоединения к организации осенью этого года.

По словам министра, соглашение, переговоры о котором ведутся с 2005 года, может быть подписано во время саммита Украина-ЕС.

Справка УНИАН. Европол – полицейская координационная служба ЕС со штаб-квартирой в Гааге. Основные задачи Европола - координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Европол был создан в 1994 году.