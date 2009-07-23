Эстония будет открыта для украинцев со служебными паспортами

Эстония с 1 августа не будет требовать визу у обладателей украинских служебных паспортов.

Об этом идет речь в письме эстонской делегации на имя визовой рабочей группы ЕС, которым располагает УНИАН.

“Эстонская делегация хочет проинформировать делегации, что с 1 августа 2009 года на обладателей служебных паспортов Украины не будут распространяться требования в отношении виз”, - говорится в письме.