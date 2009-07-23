Президентские выборы не состоятся в “штатном режиме”

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что президентские выборы в Украине “в штатном режиме не состоятся”.

Об этом он сказал в интервью газете “Сільські вісті”.

Спикер отметил, что не хочет, чтобы его обвиняли в “нагнетании настроений катастрофизма, но при таком развитии событий есть опасения, что они (выборы Президента Украины - УНИАН) в штатном режиме не состоятся”.

“Главная опасность в том, что тот, кого провозгласят победителем, не будет легитимным в глазах людей... Формальности будут соблюдены, но отсутствие их законного восприятия в глазах людей повлечет за собой другие негативные последствия. Ощущая свою неполноценность, такой человек будет пытаться утвердиться за счет различных акций” – заявил В.ЛИТВИН. По его мнению, это могут быть и акции “демонстративно вызывающего характера, чтобы заставить людей себя полюбить”. “На серьезную и взвешенную политику, к сожалению, в таком случае рассчитывать не приходится”, – сказал председатель ВР.

Он напомнил, что в одном из своих обращений уже указывал, что в случае, если не будут определены правила игры и не будет продемонстрировано, что украинский правящий класс умеет договариваться, то “нет гарантий, что состоятся цивилизованные выборы, результаты которых народ воспримет”.

В.ЛИТВИН убежден, что выборы Президента Украины состоятся уже на основе измененного законодательства, и изменения будут приняты уже в процессе избирательной кампании. “Как всегда у нас, законодательство будет работать уже вдогонку кампании, которая будет идти на полную силу”, - сказал он, добавив, что “будут и намерения подогнать эти правила «под себя».

Говоря о законопроекте, который рассмотрен парламентом в первом чтении, относительно внесения изменений в избирательное законодательство, В.ЛИТВИН отметил, что “есть в нем и рейдерские схемы”. По его словам, “люди, писавшие эти изменения, имеют утонченный ум и утонченную практику”, и ими заложен “ряд позиций, которые позволят им отсеять тех, кто будет жаловаться, и легально – через закон – обеспечат себе реальное преимущество”.

Спикер отметил, что, в частности, предусмотрена норма о том, что большинство членов избирательной комиссии “могут своим решением выгнать с участка наблюдателей”, а также предусматривается снятие Центризбиркомом с гонок того или другого кандидата, который может обжаловать такое решение на протяжении двух дней. В.ЛИТВИН также отметил, что предусматривается норма о том, что “победителя выборов объявляет председатель ЦИК и решение вступает в силу немедленно, а не после публикации в официальных средствах массовой информации и таким образом отрезается возможность для каких-либо обжалований”.

В.ЛИТВИН не исключает, что основные политические силы парламента хотят дотянуть принятие изменений к избирательному законодательству “до последнего момента”, быстро проголосовать, “а затем – уже в процессе выборов – преодолевать вето”.