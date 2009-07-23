Пукач не мог находиться длительное время в Украине (фото до... и после)

Бывший охранник экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО не верит в то, что задержанный 21 июля в Житомирской области бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ длительное время мог находиться на территории Украины.

Об этом Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил в интервью УНИАН.

«Мне с трудом верится, что А.ПУКАЧ был в Украине и об этом не знали правоохранительные органы», - сказал он и пояснил, что в случае, если считать правдивой версию пребывания А.ПУКАЧА в Украине, то это играет не в пользу украинской правоохранительной системы.

«Предположим, А.ПУКАЧ действительно проживал в селе на Житомирщине. Тогда об этом по долгу службы обязан был знать участковый, в ведении которого находится данный населенный пункт. Если он этого не знал, то возникает вопрос о соответствии занимаемой должности его руководства, в том числе министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, поскольку человек, проходящий по резонансному делу, длительное время находился в международном розыске, а в том числе милиция не приложила усилий для установления его местонахождения», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время он не исключил варианта, что А.ПУКАЧА привезли в Украину извне. По словам экс-охранника Л.КУЧМЫ, в таком случае, вероятно, разыгрывается «определенная политическая карта».

Как сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, на данный момент ему достаточно сложно предположить, какой будет дальнейшая судьба дела Гонгадзе.

По его мнению, на данный момент было бы логично, чтобы генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО внес представление в Верховную Раду на привлечение к уголовной ответственности председателя парламента Владимира ЛИТВИНА, голос которого, в том числе, фигурирует на аудиозаписях, сделанных в кабинете Л.КУЧМЫ.

Н.МЕЛЬНИЧЕНКО гипотетически предположил, что если парламент, в частности фракция БЮТ, проголосует за привлечение к уголовной ответственности В.ЛИТВИНА, то это автоматически означает развал существующей коалиции, что, по его мнению, на данный момент не выгодно БЮТ.

Напомним, народный депутат, председатель Всеукраинской общественной организации «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО выражает сомнение, что суд над бывшим генералом МВД Алексеем ПУКАЧЕМ даст ответы на все вопросы по поводу убийства журналист а Георгия Гонгадзе.

Обвиняемый в организации убийства журналиста Г.Гонгадзе А.ПУКАЧ был задержан 21 июля вечером в одном из сел Чудновского района Житомирской области. А.ПУКАЧА доставили в Киев, он находится под арестом. С ним работают следователи Генпрокуратуры.