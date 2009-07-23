ГЛАВНОЕ на 23 июля (день)

Финансы

Национальный банк Украины обнародовал рекомендации коммерческим банкам, которыми они должны руководствоваться при выборе аудитора для проведения аудита годовой финансовой отчетности. Это предусмотрено в решении Комитета по вопросу аудитов банков №13 от 20 июля 2009 года, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

В частности, комитет рекомендовал банкам І и ІІ групп заключать соглашения на проведение ежегодной аудиторской проверки финансовой отчетности с аудиторской фирмой, которая осуществляет аудиторскую деятельность в Украине не менее 5 лет и проводит аудиторские проверки банков не менее 3 лет. Кроме того, не менее трех работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Национального банка Украины, а хотя бы один работник должен иметь сертификат, подтверждающий его знание международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности (МСБУ/МСФО). У аудиторской фирмы не должно быть замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны Национального банка Украины или Аудиторской палаты Украины.

Для проверки банков ІІІ и ІV группы аудиторская фирма должна осуществлять аудиторскую деятельность в Украине не менее 3 лет и не менее двух работников аудиторской фирмы, в том числе один из руководителей/партнеров аудиторской фирмы, должны иметь свидетельство о внесении в реестр аудиторов банков Нацбанка и т.д. Также у аудиторской фирмы не должно быть существенных замечаний к аудиторским отчетам и выводам относительно качества проведения аудиторских проверок со стороны НБУ или Аудиторской палаты Украины.

В сообщении указывается, что данные рекомендации должны быть учтены банками уже при заключении договоров на осуществления аудита финансовой отчетности за 2009 год. «Банки, которые заключили соответствующие договоры до вступления в силу этого решения, должны, в случае необходимости, перезаключить такие договоры с аудиторскими фирмами, которые отвечают предусмотренным этим решением рекомендациям», – говорится в документе.

Принятие данных рекомендаций в Нацбанке мотивируют стремлением обеспечить стабильность банковской системы, защитить интересы вкладчиков, кредиторов банков, а также повысить качество проведения аудиторской проверки годовой финансовой отчетности (консолидированной финансовой отчетности) коммерческих банков.

Решение вступило в силу со дня его подписания.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 7,8875/7,9250, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне - 7,9035/7,9155 грн./долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2528/0,2543, к 12:00 курс скорректировался - 0,2533/40. На российском валютном рынке курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31.1574(0.0274).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4241/43, к 12:00 продолжали колебаться в диапазоне с незначительным изменением - 1,4230/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2340/11,2820, к 12:00 цены взлетели - 11,2420/11,2745.

Национальный банк Украины передал Министерству финансов представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра». Об этом УНИАН сегодня сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Материалы Нацбанк передал 21 (июля – УНИАН) вечером», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Напомним, 22 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров не получал предложений от Национального банка по вопросу рекапитализации новых банков, в том числе «Укрпромбанка».

«Только по представлению Национального банка правительство может рассматривать какое-либо вхождение в капитал частных банков. На сегодня, на этот момент (около 14.30), у нас нет никакого представления от Национального банка о том, чтоб правительство входило в капитал того или иного частного банка», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Директор департамента внешнеэкономических связей Национального банка Украины Сергей КРУГЛИК сообщил УНИАН, что первые представления на рекапитализацию были переданы в правительство еще 17 апреля т.г., после чего они периодически обновлялись. В том числе, несколько дней назад были поданы обновленные представления на рекапитализацию «Укрпромбанка» и банка «Надра».

17 апреля т.г. Кабинет министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

Кабмин 10 июня принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». «Родовид Банк», в частности, получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» - 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» - 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В «Укрпромбанке» 22 июля срок моратория закончился.

ОАО «Ощадбанк» (Киев) по итогам первого полугодия текущего года увеличил чистую прибыль в 4 раза по сравнению с январем-июнем 2008 года – до 754 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, активы банка за январь-июнь т.г. уменьшились на 8% и на 1 июля составили 53,542 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличилась на 20% – до 41,969 млрд. грн., обязательства – сократились на 12%, до 37,120 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 5% – до 16,422 млрд. грн.

100% акций банка принадлежат государству.

ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики откорректировала установленную мощность ООО «Схидэнерго» (входит в ДТЭК). Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла сегодня на своем заседании.

Согласно решению комиссии, установленная мощность энергогенерирующей компании увеличена на 20 МВт - до 4 105 МВт. Коррекция показателя установленной мощности произведена в связи с завершением реконструкции энергоблока №2 Зуевской ТЭС, мощность которой увеличена пропорционально увеличению, утвержденному комиссией. Справка УНИАН. ООО «Схидэнерго» (ДТЭК) - частная энергогенерирующая компания Украины, занимает лидирующую позицию на рынке тепловой генерации (по итогам 2008 г. - 25,4% отпуска э/э ТЭС Украины). Эксплуатирует тепловые электростанции - Зуевскую, Кураховскую и Луганскую. Суммарная установленная мощность блоков компании на 1 мая 2009 г. - 4085 МВт. С 2007 «Схидэнерго» реализует масштабную программу модернизации всех энергоблоков.

«Схидэнерго» водит в ДТЭК – первую частную вертикально-интегрированная энергетическую компанию Украины. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля генерации и дистрибуции электроэнергии.

ДТЭК в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Средняя цена реализации сжиженного газа 22 июля на коммерческом аукционе №372 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 10,3% по сравнению с предыдущим аукционом №371 от 21 июля (4771,6 грн. за тонну) – до 4282,3 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,793 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 11 млн. 960,550 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 21 июля на коммерческом аукционе №371 на УАБ снизилась на 8,2% по сравнению с предыдущим аукционом №369 от 17 июля (5200 грн. за тонну) – до 4771,6 грн. за тонну.

Отметим, Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Работники «Донецкой угольной энергетической компании» (ДУЭК) проведут акцию протеста, требуя выплаты долгов по заработной плате. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП), такое решение было принято на внеочередном заседании президиума Донецкой территориальной организации ПРУП.

По предварительным данным, в акции протеста – пикетировании Донецкой облгосадминистрации - примут участие не менее 200 работников государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания».

Председатель Донецкой терорганизации Укруглепрофсоюза Евгений БОНДАРЕНКО уточнил, что требование к власти – своевременность выплаты заработной платы. Он отметил, что из-за постоянных задержек с оплатой отгруженного угля госпредприятием «Уголь Украины» в ГП «ДУЭК» несвоевременно выплачивается зарплата, появились серьезные проблемы с приобретением необходимых материалов и оборудования, обеспечением нормального производственного процесса на шахтах, что может привести к его сворачиванию или полной остановке.

По словам Е.БОНДАРЕНКО, до 21 июля работникам шахт «ДУЭК» было выплачено только 77% начисленной зарплаты за май, трудящиеся других структурных подразделений, входящих в состав «ДУЭК», за май вообще не получили ни копейки.

Общая задолженность по зарплате работникам «Донецкой угольной энергетической компании» только за май составляет 18,7 млн. грн.

Строительство

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил действие постановления Кабинета министров о финансировании завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70%. Соответствующий указ “О приостановлении действия постановления Кабинета министров Украины от 17 июня 2009 года № 684 и положения постановления Кабинета министров Украины от 3 августа 2006 года № 1094” размещен на сайте главы государства.

В указе напоминается, что правительство 17 июня 2009 года выдало постановление № 684 «О мерах по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение».

Отмеченным постановлением Кабмин поручил Государственному ипотечному учреждению осуществлять за счет средств, привлеченных отмеченным учреждением под государственные гарантии 2007-008 года, финансирование в 2009 году завершения строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 года путем приобретения такого жилья и выкуп готового жилья с последующей его передачей главным распорядителям бюджетных средств для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством имеют право на его получение.

В связи с этим соответствующее изменение внесено в пункт 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года № 1094.

По мнению В.ЮЩЕНКО, вышеупомянутое постановление правительства не отвечает Конституции Украины.

Так, среди прочего Президент указывает, что єто постановление Кабмина предусматривает финансирование завершения строительства жилищных объектов с отмеченной степенью готовности путем приобретения такого жилья, а также выкуп готового жилья Государственным ипотечным учреждением, что не предусмотрено отмеченным законодательством.

“Совершив подзаконным актом иным, чем предусмотрено законом, способом регуляцию отмеченного вопроса, Кабинет министров Украины принял на себя полномочия Верховной Рады Украины, являющуюся единственным органом законодательной власти в Украине (статья 75, пункт 3 части Первой статьи 85 Конституции Украины), чем нарушил нормы статьи 75, пункта 3 части первой статьи 85 Конституции Украины, а также приведенные выше нормы части второй статьи 6, части второй статьи 19, части третьей статьи 113, пункта 10 статьи 116, части первой статьи 117 Основного Закона государства”, - говорится в указе.

Также Президент приостановил действие последнего абзаца пункта 4 Порядка предоставления государственных гарантий по обязательствам Государственного ипотечного учреждения, утвержденного постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года № 1094 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета министров от 17 июня 2009 года №684).

Напомним, Министерство регионального развития и строительства Украины на шести конкурсах с элементами аукциона среди застройщиков отобрало 82 объекта, которые рекомендованы для получения государственной поддержки на достройку.

Результаты конкурсов с элементами аукциона Минрегионстроя 16 и 17 июля должны быть объявлены позже.

17 июля Государственное ипотечное учреждение сообщило, что с 20 июля планирует начать финансирование завершения строительства жилищных объектов.

Согласно сообщению, финансирование планируется осуществить для жилищных объектов со степенью готовности более 70% и сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 года, путем приобретения такого жилья и выкупа готового жилья по регионам Украины с использованием аукционного механизма определения минимальной себестоимости 1 кв. м.

Киев вошел в тройку мировых лидеров по снижению стоимости аренды торговых площадей в 1-м квартале т.г. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании CB Richard Ellis в Украине.

Согласно сообщению, за первый квартал т.г. стоимость аренды квадратного метра в наилучших объектах подешевела на 32%.

В целом, степень снижения уровня арендных ставок сильно варьируется в зависимости от торгового центра, размера секции и профиля арендатора. Особенно большое (50-70%) снижение стоимости аренды было зафиксировано в торговых центрах с неудачным расположением или серьезными концептуальными ошибками, где падение посещаемости и, как результат, объема продаж было наибольшим. В первоклассных объектах снижение арендных ставок произошло на уровне 30-40%.

По прогнозам управляющего партнера компании CB Richard Ellis в Украине Сергея СЕРГИЕНКО, при отсутствии значительных ухудшений макроэкономической ситуации, до конца 2009 года следует ожидать понижения арендных ставок на 5-10% в долларовом эквиваленте с их последующей стабилизацией. При этом он предполагает, что потребительский спрос начнет расти не раньше 2010 года.

По данным компании, рекордное снижение арендной ставки было зафиксировано в Буэнос-Айресе, где стоимость аренды торговых помещений подешевела на 37% за минувший год. Следующим городом по величине снижения стала Варшава, где стоимость аренды квадратного метра сократилась на 33%.

Среди самых дорогих городов мира, с точки зрения стоимости аренды торговых помещений, лидирующую позицию по-прежнему занимает Нью-Йорк, даже не смотря на 10%-ное снижение уровня арендных ставок. Аренда квадратного метра в лучших торговых объектах Нью-Йорка достигает 1615 долл./кв.м/месяц, что практически вдвое выше, чем в Гонконге (875 долл./кв.м/месяц), который занимает второе место в рейтинге наиболее дорогих городов мира. Москва обогнала Токио, поднявшись на третью позицию с четвертой, за ней следует Париж, в то время как Токио в списке лидеров занимает лишь пятое место.

АПК

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО советует аграриям не спешить продавать зерно трейдерам, а подождать до ноября, когда цены на него будут максимальными. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня, открывая выставку «Всеукраинский день поля-2009».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день зернотрейдеры закупают зерно по заниженным ценам.

«Цена, которую вам сейчас предлагают, не окупает затраты, не дает прибыли и возможности развивать хозяйство», - сказала премьер. При этом она подчеркнула, что «достойные» цены на сегодняшний день предлагает Аграрный фонд и, причем, объемы закупки зерна планируется наращивать.

«Я думаю, что на 2-3 млн. грн. мы снимем с рынка зерно по достойным ценам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«И хочу попросить вас… Не спешите продавать зерно. Такая ситуация в мире сегодня, что много стран недополучили урожай из-за засухи, ураганов, наводнений и других природных явлений… Украина, несмотря на не очень благоприятные погодные условия, собрала достойный урожай. И зная сегодня мировой рынок зерна, могу сказать, что в ноябре у нас будет наилучшая цена на зерно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Промышленность

Сегодня утром около 70 работников Херсонского машиностроительного завода блокировали мост через Днепр, требуя выплатить долги. Как передает корреспондент УНИАН, движение по мосту через Днепр было перекрыто в направлении Цюрупинска, в результате образовалась большая пробка из сотен автомобилей, движущихся в сторону Крыма, а также черноморских и приазовских курортов Херсонской области.

На место события прибыли работники милиции, но работники завода в течение 45 минут не покидали трассу.

Пикетчики требовали, чтобы собственник ХМЗ выплатил им задолженность по зарплате в сумме до 150 тыс. грн.

Таже работники ХМЗ считают, что последние увольнения на предприятии были проведены с нарушением трудового законодательства.

С пикетчикам пообщался заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Олег ДОВБЫШ, который пообещал, что требования станут предметом встречи руководства ОГА и собственника завода.

Приблизительно в 10.50 движение по мосту через Днепр возобновилось.

(УНИАН)