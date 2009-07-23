Бизнесу пора возвращаться к системной PR-деятельности - эксперт

Украинскому бизнесу необходимо возвращаться к системной пиар-деятельности, считает президент Украинского PR-альянса (UPRA), генеральный директор компании Publicity Creating Валерий КУРЕЙКО.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отметив, что компании стремятся связать пиар-деятельность с маркетинговыми результатами, а при выборе технологий и инструментов воспользоваться проверенными схемами, с целью минимизации рисков.

По словам В.КУРЕЙКО, компании, в которых PR выполнял стратегическую функцию, не только не сократили бюджеты, но некоторые даже увеличили вложения. Клиенты также стали требовать более прозрачной и четкой схемы при сотрудничестве с PR-агентствами.

Особый интерес к PR стали проявлять украинские производители - как для продвижения своей продукции среди покупателей и партнеров, так и с целью лоббирования отраслевых интересов на государственном уровне.

Гендиректор компании Publicity Creating, считает, что украинские производители должны работать с украинскими PR-агентствами, поскольку последние хорошо понимают нужды и потребности национального производителя.

«У нас на рынке есть профессиональные структуры – они могут реально помочь украинским товарам и брендам в это непростое время. Крупным производителям и холдингам пора выйти из-под «гипноза» сетевых брендов, и рассмотреть конкретные преимущества работы с украинскими агентствами», - отмечает эксперт.

Он отметил, что на рынке продолжает быть актуальным аутсорсинг PR-услуг (привлечение внешних структур к осуществлению пиар-деятельности).

«Сегодня в компаниях, которые прекратили сотрудничество с профессиональными агентствами и сократили свои пиар-департаменты, образовался определенный «пиар-вакуум». Он не может быть заполнен одним пресс-секретарем, разовыми обращениями к фри-лансерам или неспециализированным структурам. Компаниям уже необходимо возвращаться к системной пиар-деятельности, вырабатывать стратегию, постепенно наращивать активность. Нужно готовиться уже к пост-кризисным реалиям», - считает В.КУРЕЙКО.

Справка УНИАН.Украинский PR-альянс (UPRA) - добровольное негосударственное некоммерческое профессиональное объединение, созданное с целью оказания поддержки компаниям, работающим в сфере связей с общественностью, формирования позитивной репутации украинских PR-агентств и изменения общественного мнения по значимым социальным вопросам.

Среди приоритетных направлений деятельности Украинского PR-альянса: исследования рынка, информационного пространства, опросы общественного мнения; внедрение профессиональных стандартов и правил; взаимодействие с государственными и общественными организациями, вузами; информирование клиентов и СМИ об эффективных инструментах и методах PR; продвижение и поддержка членов PR-альянса.