Главное на 23 июля (вечер)

Хроника дня

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Экономика

Ющенко подписал письмо МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал письмо намерений по второму пересмотру программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщил руководитель главной службы Секретариата Президента по социально-экономическому развитию Роман ЖУКОВСКИЙ на брифинге в четверг.

"Все подписанты письма о намерениях второго пересмотра программы с МВФ подписали это письмо. Президент подписал его буквально несколько минут назад, и поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы Украина направила его в Вашингтон", - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

По словам Жуковского, после отправления этого письма совет директоров МВФ будет иметь все необходимые основания для рассмотрения и принятия решения о выделении Украине третьего транша кредита stand by.

8 июля на заседании правительства было утверждено письмо намерений к Международному валютному фонду (МВФ). Как отметила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, это "очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было нелегко находить компромисс по документу". По ее словам, принятие этого решения "дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной".

МВФ определится с очередным траншем Украине на следующей неделе

Правительство надеется, что Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) пример решение о предоставлении Украине очередного транша кредита уже на следующей неделе.

Об этом сегодня журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе Совет директоров МВФ примет решение о предоставлении Украине очередного транша кредита», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

10 июля глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сообщила, что Совет директоров МВФ через три-четыре недели на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении Украине третьего транша кредита в размере 3,3 млрд. долларов. Она также заявила, что миссия МВФ будет рекомендовать Совету директоров фонда увеличить следующий транш для Украины с 3,2 до 3,3 млрд. долл.

ТЭК

Цена украинской нефти на торгах УМВБ снизилась на 3% Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 июля на аукционных торгах №131 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) снизилась на 2,8%, или 35,82 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №130 от 23 июня 2009 года (1287,63 грн. за тонну) – до 1251,81 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 205 тыс. 757,07 тонн нефти на общую сумму 257 млн. 569 тыс. 252,90 грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 23 июня на аукционных торгах №130 на УМВБ увеличилась на 4,9%, или 59,96 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №129Д от 26 мая 2009 года (1227,67 грн. за тонну) – до 1287,63 грн. за тонну (с НДС).

Агро

Кабмин закупит у "Укртатнафты" 70 тыс. тонн дешевого дизтоплива для аграриев

Кабинет Министров Украины достиг договоренности с ЗАО «Укртатнафта» о закупке для аграриев 70 тыс. тонн дизельного топлива на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НЗП) по цене 4,9 тыс. грн. за тонну с учетом НДС.

Об этом сообщила сегодня на выездном заседании Кабмина премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Она поручила министру аграрной политики Юрию МЕЛЬНИКУ от имени Аграрного фонда срочно заключить соглашение с Кременчугским НПЗ о покупке топлива, подчеркнув при этом, что закупку необходимо начать в ближайшие дни, возможно, даже завтра.

«70 тыс. тонн – это достаточно для того, чтобы сделать серьезные инвестиции в рынок», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она сообщила, что компания «Укргазвыдобування» также готова продать 33 тыс. тонн дизельного топлива для аграриев по цене 4,9 тыс. грн. за тонну, поскольку прежняя цена 4,2 тыс. грн. на сегодняшний день является нерентабельной.

4 февраля т.г. премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство намерено обязать ДК “Укргазвыдобування” обеспечить АПК дизельным топливом по цене 4,2 тыс. грн. за тонну с учетом НДС на проведение весенней посевной кампании.

Транспорт

Облигации Харьковского авиазавода начнут размещать в августе

Размещение облигаций Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (Харьковского авиазавода) может начаться в первых числах августа текущего года.

Об этом журналистам сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

Он отметил, что сегодня вопрос о предоставлении разрешения на выпуск акций рассматривает Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

«Сегодня комиссия рассматривает документы и, я думаю, через 10 дней можно будет говорить о начале размещения», - сказал В.НОВИЦКИЙ.

Он также сообщил, что Харьковскому авиазаводу и киевскому заводу «Авиант» планируется выделить более 720 млн. грн. из средств «Укрэксимбанка», уставный фонд которого постановлением правительства от 17 июля т.г. был увеличен почти на 1 млрд. специально для этих целей.

Напомним, правительство 17 июля с. г. приняло решение о выпуске облигаций Харьковским государственным авиационным производственным предприятием на сумму 1 млрд. 620 млн. грн. и государственным предприятием “Киевский авиационный завод “Авиант” - на сумму 858 млн. грн.

Инвестора нового терминала аэропорта «Львов» определит аукцион

Компания-инвестор, которая станет победителем аукциона по строительству нового терминала во львовском аэропорту, будет определен на аукционе.

По данным Министерства транспорта и связи, соответствующее постановление Кабинета Министров по вопросу привлечения инвестиций для строительства нового аэровокзала ГП «Международный аэропорт «Львов» принято 22 июля т.г.

Постановление предусматривает утверждение порядка проведения аукциона с привлечением инвесторов для строительства нового терминала и управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов». Таким образом, инвестор получит полноценное право собственности на возведенный за ее средства терминал, и с ним будет подписан договор относительно управления государственным предприятием «Международный аэропорт «Львов».

«Подобные условия привлечения инвестора для развития государственного стратегического объекта в сфере гражданской авиации впервые будут применяться в Украине и мы надеемся, что это станет успешным примером для других инвестиционных проектов, которые ожидают реализацию», – отметил заместитель министра транспорта и связи, глава Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

Согласно сообщению, в самом тексте постановления не фиксируется конкретная сметная стоимость проекта, что дает возможность инвестору, который победит в аукционе, принять участие в согласовании этих вопросов в процессе заключения с ним договора.

По данным министерства, проект нового терминала, разработанный компанией «Тебодин», является мобильным и предусматривает как расширение, так и уменьшение общей площади здания с сохранением при этом необходимой пропускной способности аэровокзала – 1000 пасс./час. Возможные изменения площади терминала связаны с соответствующими изменениями его сметной стоимости.

25 июня т.г. премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что надеется, что инвестор строительства нового терминала во Львовском аэропорту будет определен через месяц.

Киевское метро не планирует повышать тарифы на проезд

В КП «Киевский метрополитен» пока не планируют повышать тарифы на проезд в метро.

Об этом сообщил сегодня в ходе «горячей линии» в газете «Аргументы и факты в Украине» начальник Киевского метрополитена Петр МИРОШНИКОВ.

«Мое желание повышать тариф объективно существует, но пока речь о повышении тарифа не идет, я хочу вас успокоить: пока ваш голос сильнее, чем мой», – сказал он.

По словам П.МИРОШНИКОВА, на сегодняшний день экономически обоснованным является тариф на уровне 2 грн. 50 коп. В то же время сегодня метрополитен получает за одну поездку пассажира в среднем 1 грн. 10 коп., ведь есть разовые жетоны по 1 грн. 70 коп., есть проездные, по которым стоимость одной поездки ниже. Кроме того, метрополитен бесплатно перевозит 300 тыс. льготников.

По данным П.МИРОШНИКОВА, при тарифе в 2 грн. 50 коп. метрополитен имел бы рентабельность на уровне 10% и не нуждался бы в дотациях.

Строительство

«Киевгорстрой» начал строительство двух домов для пострадавших от «Элита-Центра» Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» начало строительство двух жилых домов, часть квартир в которых будет передана пострадавшим от «Элита-Центра».

Об этом сообщил первый вице-президент ХК «Киевгорстрой» Дмитрий ГУЛЕНКО сегодня в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению жильем пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

По его словам, компания начала строительство жилых домов по пр. Правды, 5 и ул. Лайоша Гавро, 1. Сегодня на участках вырыт котлован и забиваются сваи.

Д.ГУЛЕНКО сообщил, что дома будут введены в эксплуатацию через год.

Он отметил, что 35% жилья будет передано городу, 25% – пострадавшим инвесторам. В частности, в доме по пр. Правды, 5 пострадавшим инвесторам планируется выделить 31 квартиру, по ул. Лайоша Гавро, 1 – 30 квартир.

По данным первого вице-президента холдинга, 14 участков, на которых планируется строительство жилья для пострадавших инвесторов, сейчас в работе, из них по четырем участкам компания имеет разрешения на выполнение строительных работ. При этом компания готова принимать участие в конкурсах по освоению шести участков, решение об использовании которых принял Киевсовет.

При этом Д.ГУЛЕНКО акцентировал внимание на том, что, несмотря на решение КГГА об освобождении инвестора от всех отчислений, компания вынуждена вносить плату за землю, плату за снос зеленых насаждений, отчисления городу и т.д., поскольку КГГА освободила от платы за землю не заказчика строительства – Киевское инвестиционное агентство, а инвестора – «Киевгорстрой», который не арендует землю.

Минрегионстрой завтра утвердит объекты для достройки за госсредства

Завтра Министерство регионального развития и строительства (Минрегионстрой) проведет итоговое заседание комиссии, на котором утвердит список объектов для достройки за государственные средства.

Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО.

«К 103 объектам у нас вообще никаких возражений нет. Это объекты с 90-95% готовности. К трем объектам есть замечания: там может быть принято решение, если заказчик предоставит информацию о том, что он разделил объекты на очереди, потому что одна секция имеет степень готовности 95%, другая секция – 30%. Есть 10-14 объектов со степенью готовности 65-75%. Мы предлагаем этим застройщикам подать банку, который будет финансировать строительство, дополнительные документы, подтверждающие степень готовности более 70%», – пояснил он.

Д.ИСАЕНКО отметил, что этот список министерство передаст на утверждение Кабинета Министров. «Завтра комиссия принимает решение, и после этого мы подаем в Кабинет Министров эти бесспорные 103 объекта, к которым у нас вообще нет замечаний», – сказал он.

При этом Д.ИСАЕНКО пояснил, что конкурс, проводимый Государственным ипотечным учреждением по покупке готового и недостроенного жилья для отдельных категорий граждан, не имеет отношения к конкурсам, проводимым Минрегионстроем.

«Это другое дело. Оно касается обеспечения жильем отдельных категорий граждан. Есть такое политическое решение», – добавил он.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,8875/7,9250, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 7,9035/7,9155. К закрытию торгов ценовые показатели достигли максимума – 7,9065/7,9180 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2528/0,2543, к 12:00 курс откорректировался до 0,2533/0,2540. К закрытию существенных изменений не произошло. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.2175(0.0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4241/1,4243, к закрытию торговой сессии котировки продолжали оставаться в диапазоне 1,4218/1,4220. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2340/11,2820. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли максимума – 11,2375/11,2625.

В 15:00 НБУ вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,6500/7,6700.

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