АНОНС на 24 июля 2009 г.

Состоится заседание Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины.

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Первый заместитель председателя КГГА Денис Басс торжественно откроет маршрут муниципального речного трамвая..

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Состоится внеочередная сессия Верховной Рады Украины (ул.Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации через 1-й подъезд.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко примет участие в открытии государственного учреждения “Социальный контактный центр” в доме Министерства труда и социальной политики.

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Круглый стол на тему: "Особенности инвестиций в Украину в период финансового кризиса: законодательное поле, риски, защита инвестиций проблемные отрасли". .

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Пресс-конференция заместителя председателя ГНА Украины Наталии Рубан на тему: “Приоритеты налогового контроля в 2009 году. Проверки рисковых групп субъектов хозяйственной деятельности. Проверки предприятий оптово-розничной торговли, строительной отрасли и игорного бизнеса” ..

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