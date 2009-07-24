ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 июля

Украинские СМИ

«Дело» в материале «Украина становится все больше зависимой от импорта молока» подает интервью совладельца компании "Терра Фуд" Вадима Чагаровского, который рассказал изданию о ситуации в отрасли…

http://delo.ua/news/110244/

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«Дело» в публикации «Кто разыграет козырную карту генерала Пукача» подает результаты собственного расследования данного вопроса…

http://delo.ua/news/110187/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «День месторождения» пишет о том, что в споре за право разработки одного из крупнейших месторождений в Украине – Сахалинского, запасы которого оцениваются в 75% годовой добычи газа в стране,– произошел новый поворот. Как стало известно изданию, Верховный суд отменил предыдущие судебные решения в пользу компании "Укрнефтебурение". Теперь дело вновь будет рассматриваться в первой инстанции – и до вынесения окончательного решения потребуется минимум год, прогнозируют юристы. К этому времени часть скважин может выйти из строя, что повлечет финансовые потери их собственников…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1209342

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Президент обострил квартирный вопрос» пишет о том, что вчерашний аукцион по покупке недостроенного жилья за счет средств ГИУ завершился скандалом. К окончанию торгов выяснилось, что Президент, который посчитал, что аукцион проводился в нарушение законодательства, запретил его своим указом. Кабмин назвал действия главы государства незаконными и намерен добиваться признания таких аукционов в суде. Если ему это не удастся, то в этом году льготники не смогут получить бесплатные квартиры…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1209350

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«Коммерсант-Украина» в публикации «На пути притока выявили препятствия» пишет о том, что дальнейшему притоку иностранных инвестиций в Украину больше всего мешают проблемы с возмещением НДС, валютные риски и недостаточная защита авторских прав, считают в Европейской бизнес-ассоциации, объединяющей более 700 крупнейших иностранных и украинских компаний. Решение этих вопросов позволило бы увеличить приток иностранных инвестиций уже в ближайшее время. Но для этого правительству необходимо радикально пересмотреть свои антикризисные подходы, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1209384

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«Газета по-киевски» в материале «ЖЭКи на коленях» пишет - только 20% киевлян на сегодня заплатили за коммунальные услуги. Такого еще не было…

http://mycityua.com/articles/city/2009/07/24/091024.html

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«Сегодня» в материале «Минюст забраковал плату за медуслуги» пишет – введение платных медуслуг для тех, у кого нет киевской прописки или же тех, кто хотел обслуживаться не в своей районной поликлинике, отложили…

http://www.segodnya.ua/news/14067160.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Банки пока выживают за счет "дорогих" денег населения, а дальше...» пишет - банки восстанавливают платежеспособность только за счет «дорогих» денег населения. Решить проблему можно путем смягчения условий кредитования. Но, похоже, перспективы тут заоблачные…

http://economics.unian.net/rus/detail/17689

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «До конца года промышленность не сможет достигнуть докризисного уровня...» пишет - официальная статистика свидетельствует - экономика таки оживает. Но темпы ее оздоровления говорят о том, что достигнуть результатов 2008 года мы в текущем году не сможем…

http://economics.unian.net/rus/detail/17703

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» подает публикацию «Как сократить затраты в кризис», в которой пишет о том, что сокращение издержек и сокращение штатов по-прежнему на первых местах среди многочисленных инструментов борьбы с последствиями кризиса в мире. Практика российских компаний этот вывод в целом подтверждает…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/07/24/206651

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Издание «Известия» в публикации «Виктор Черномырдин: «Комфорт может быть за столом, но не в межгосударственных отношениях» пишет - советник президента России по торгово-экономическим связям с СНГ Виктор Черномырдин свой первый визит в новой должности совершил в Украину. Он прибыл в Киев одновременно с американским вице-президентом Джозефом Байденом. О "смотринах" киевских политиков Черномырдин рассказал корреспонденту "Известий"…

http://www.izvestia.ru/ukraina/article3131020/

(УНИАН)