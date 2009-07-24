Союзное государство является незавершенным проектом

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает союзное государство Беларуси и России «незавершенным проектом».

Об этом он сказал 23 июля на встрече в Минске с руководителями зарубежных дипломатических миссий Беларуси, информируя их о новых внешнеполитических приоритетах, пишет газета «КомерсантЪ» (№ 124 от 24 июля).

"Союзное государство Беларуси и России – незавершенный проект, однако не провал и не утопия. Мы слышим, что цель России – равноправные отношения с заинтересованными государствами постсоветского пространства. Зачем тогда уничтожать сформированную единую систему безопасности от Бреста до Владивостока во всех ее измерениях? Зачем разрушать глубокое и взаимоувязанное пространство машиностроительной и технологической кооперации?" – отметил А.ЛУКАШЕНКО.

Подтвердив тезис, что Минск намерен проводить многовекторную политику, белорусский Президент тем не менее констатировал, что в отношениях с Москвой "все острее становятся спорные моменты, за которыми прослеживается последовательность и системность". Он отметил, что у белорусской стороны это вызывает "беспокойство, а иногда боль и разочарование".

Вместе с тем А.ЛУКАШЕНКО заявил, что Беларуси необходимо "серьезно наращивать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие со США", подчеркнув, что у Минска и Вашингтона "общие стремления в контексте глобальной безопасности".

Коснувшись отношений с Евросоюзом, белорусский лидер сказал, что его страна входит в "Восточное партнерство" "не просителем, а равноправным участником". Он добавил, что по некоторым параметрам Беларусь пока отстает от ведущих стран Евросоюза и призвал белоруссов "учиться у европейцев работать в условиях жесткой конкуренции, соответствовать высочайшим стандартам качества и самое главное – создавать белорусскому народу условия и качество жизни, не уступающие европейским".

Особое внимание А.ЛУКАШЕНКО уделил Украине. "В нынешних экономических реалиях Украина для Беларуси – важнейший выход к акватории южных морей, транзитный путь для отечественных товаров. В условиях начатой перекройки традиционных направлений энерготранзита белорусская сторона вынуждена увидеть в Украине новую стратегическую сферу сотрудничества, возможный в будущем дополнительный путь доставки в Беларусь энергоресурсов", – сказал Президент.

При этом «КомерсантЪ» отмечает, что применительно к России А.ЛУКАШЕНКО ни разу за почти шесть часов общения с дипломатами не употребил слово "стратегический".