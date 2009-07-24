Министры ЕС намерены 27 июля определиться с заявкой Исландии

Министры по европейским делам ЕС планируют 27 июля определиться относительно того, каким образом будет рассматриваться заявка Исландии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник из шведского Президентства в ЕС.

“По Исландии будут одобрены выводы, но пока трудно сказать, каким будет решение министров”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что во время обсуждения министры, в частности, рассмотрят сроки и дальнейшие действия, которые должны быть осуществлены в ЕС для рассмотрения заявки Исландии на членство.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Исландия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

16 июля парламент Исландии проголосовал за то, чтобы правительство страны начало переговоры с Европейским Союзом по вопросу членства. За это решение проголосовали 33 депутата, против - 28. Двое депутатов воздержались.

В парламенте Исландии надеются, что вступление страны в ЕС и, как следствие, переход на единую европейскую валюту будет способствовать оздоровлению национальной экономики, которая переживает глубокую рецессию.

27-28 июля в Брюсселе состоится заседание Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС.