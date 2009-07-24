Грищенко: Украине и РФ нужно провести «перезагрузку» отношений

Украине и России следует провести такую же «перезагрузку» отношений, какую сделали Вашингтон и Москва. Об этом пишет в своей статье в еженедельнике «Комментарии:» Посол Украины в Российской Федерации Константин ГРИЩЕНКО.

В то время, как отношения Вашингтона и Москвы перестают быть площадкой для самореализации и саморекламы многих политиков и журналистов по обе стороны Атлантики и приобретают черты прагматичного сотрудничества, замечает К.ГРИЩЕНКО, в такую площадку превратились российско-украинские отношения.

«К сожалению, в Российской Федерации сформировалась целая когорта политических деятелей, аналитиков, журналистов, лидеров молодежных объединений, которые привыкли делать пиар, представляя Украину и ее руководителей в образе главных врагов России, «русского мира», «славянского единства», и дальше по списку», - констатирует украинский дипломат. Такие их действия все больше отдаляют Россию от Украины.

По мнению К.ГРИЩЕНКО, российская элита должна понять, что «сближение Украины и России возможно лишь на новых принципах безоговорочного уважения к суверенитету друг друга, на готовности принимать другую, отличную модель внутреннего развития и внешних приоритетов».

Идею реанимации СССР необходимо отбросить не только формально, но и духовно и идейно, считает он. Между тем, Россия предлагает Украине сближаться на тех принципах, которые навсегда отошли в прошлое. «Советский Союз невозможно восстановить не только в юридическом плане, но и разрезе трактовки прошлого, подходов к отношениям с третьими странами, отношению к языковой политике - всего того, что было одинаковым для пятнадцати республик, но уже никогда не будет таким в будущем», - считает К.ГРИЩЕНКО.

По его мнению, «перезагрузка» в украинско-российских отношениях может базироваться на прагматизме. То есть, вопросы, по которым в нынешних условиях россияне и украинцы не убедят друг друга в своей правоте, просто необходимо отодвинуть на второй план, и работать сообща в тех сферах, где будет минимум эмоций и максимум практической взаимной пользы, утверждает К.ГРИЩЕНКО.

В частности, пишет он, украинцам и россиянам следует сосредоточиться на координацию своих действий в таких вопросах, как экспорт зерна, авиастроение, атомная энергетика, судостроение, тяжелое машиностроение, военно-промышленный комплекс. Действуя сообща, Украина и Россия способны получить максимум от своего географического расположения в вопросе развития евразийских транспортных коридоров, отмечает украинский дипломат. Вместо этого политические споры вынуждают Россию вкладывать миллиарды в строительство обходных газопроводов. «Перезагрузка» отношений украинцам и россиянам сегодня необходима больше, чем Вашингтону и Москве», - утверждает К.ГРИЩЕНКО. По его словам, «она обязательно должна включать возобновление полноценного политического диалога на всех уровнях». Мысль же о том, что после выборов в Украине все проблемы в двусторонних отношениях исчезнут сами собой, является опасной иллюзией, резюмирует украинский дипломат.