ГЛАВНОЕ на 24 июля (день)

Соцполитика

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО пообещал “регионалам” после доработки обязательно рассмотреть в Верховной Раде законопроект о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил с трибуны парламента.

И.КИРИЛЕНКО попросил фракцию Партии регионов не настаивать на рассмотрении сегодня законопроекта о внесении изменений в госбюджет относительно повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

По словам И.КИРИЛЕНКО, все позиции этого документа должны быть согласованы, чтобы он был поддержан в сессионном зале. В частности, отметил лидер фракции БЮТ, над этим документом должны поработать правительство совместно с бюджетным комитетом ВР, работодателями и профсоюзами. «После этого этот законопроект обязательно будет рассмотрен в сессионном зале», - сказал И.КИРИЛЕНКО. Он выступил в заблокированной представителями фракции Партии регионов трибуне. Сразу после этого “регионалы” ее разблокировали.

Финансы

Активы Национального банка Украины (НБУ) в течение января-июня 2009 г. увеличились на 3,4%, и на 1 июля составили 361 млрд. 858 млн. грн. Об этом НБУ сообщает в финансовом отчете, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№132 от 24 июля т.г. ) Средства и депозиты в иностранной валюте в течение января-июня т.г. уменьшились на 18% - до 94 млрд. 373 млн. грн., ценные бумаги правительства увеличились в 3,6 раза - до 32 млрд. 342 млн. грн., основные средства и нематериальные активы увеличились на 4,4% - до 5 млрд. 815 млн. грн.

В течение января-июня т.г. вложение в ценные бумаги нерезидентов уменьшились на 10,8% - до 113 млрд. 227 млн. грн., авуары в СПЗ – на 44% - до 37 млн. грн., монетарное золото увеличилось на 8,6% - до 4 млрд. 430 млн. грн., кредиты банкам и другим заемщикам увеличились на 37,2% – до 83 млрд. 572 млн. грн., взносы в счет квоты МВФ уменьшились на 0,1% - до 16 млрд. 250 млн. грн.

Внутренний государственный долг уменьшился на 3,7%. и на 1 июля 2009 г. составил 9 млрд. 970 млн. грн.

Обязательства Нацбанка увеличились на 1,5% - до 263 млрд. 937 млн. грн., в том числе объем банкнот и монет в обращении уменьшился на 1,4% - до 165 млрд. 138 млн. грн., средства банков выросли на 20% - до 22 млрд. 681 млн. грн., средства госучреждений уменьшились на 50,6% - до 6 млрд. 431 млн. грн., полученные кредиты уменьшились на 31,5% - до 85 млн. грн., обязательства перед МВФ выросли на 18,6% - до 62 млрд. 423 млн. грн.

Собственный капитал НБУ вырос на 8,8%. и на 1 июля 2009 г. составил 97 млрд. 921 млн. грн., при этом фонды и другие резервы банка увеличились в 2,4 раза – до 9 млрд. 269 млн. грн., резервы переоценки основных средств составили 4 млрд. грн.

Уставный капитал Нацбанка составляет 100 млн. грн.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9050/7,9420, к 12:00 цены устремились вверх - 7,9325/7,9495 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2535/0,2550, к 12:00 котировки сконцентрировались в диапазоне - 0,2544/54. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 составил 31.1040(-0.1160).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4201/03, к 12:00 продолжали колебаться в диапазоне с незначительным изменением - 1,4210/12. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2355/11,2785, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2720/11,2960.

Приватизация

Фонд государственного имущества Украины подписал с компанией "Русский алюминий" ("РусАл") меморандум о согласованных действиях относительно урегулирования вопросов деятельности ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и дополнительное соглашение к договору купли-продажи ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ). Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

Согласно сообщению, меморандум предусматривает общие действия ФГИУ и владельца ЗАлКа по прекращению всех судебных дел, которые запрещают выполнение обязательств по договору купли-продажи комбината; скорейшее введение для предприятия дифференцированного тарифа на электроэнергию; внесение изменений в договор купли-продажи относительно переориентации инвестиций на внедрение энергосберегающих технологий. Сторонами намечены сроки реализации отмеченных действий, которые не выходят за рамки текущего года.

Дополнительным соглашением к договору купли-продажи НГЗ предусматривается перенесение на два года необходимости выпуска 1,6 млн. тон глинозема в год, что обусловлено исключительно общей ситуацией на мировом рынке алюминия. При этом, в ходе проведенной Фондом проверки выполнения условий договора купли-продажи было установлено выполнение со стороны владельца обязательств по созданию производственных мощностей, которые позволяют выпускать необходимый объем продукции, что фактически и было основным условием договора купли-продажи. Со своей стороны владелец согласился с предложением ФГИУ дополнить договор обязательствами о социальной защите работников предприятия, в том числе относительно своевременной выплаты заработной платы, выполнения условий коллективного договора и пр.

Объединенная компания «Русский алюминий» (ОК «РусАл») создана в марте 2007 г. путем слияния «РусАла», СУАЛа и глиноземных активов швейцарского трейдера Glencore. В Украине "РусАл" на сегодня контролирует ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и ООО "Николаевский глиноземный завод".

ЗАлК – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

ОАО "Николаевский глиноземный завод" – крупнейший производитель глинозема (сырья для выпуска алюминия) в СНГ.

ТЭК

Хмельницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) возбудило дело относительно ООО «ТД «Континиум-Галичина» (АЗС под ТМ WOG) по признакам злоупотребления монопольным положением. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В сообщении отмечается, что АМК выявил, что с 12.06.2009 г. оператор установил такие розничные цены на светлые нефтепродукты, которые указывают на признаки злоупотребления монопольным положением. Кроме того, Хмельницкое областное отделение АМК прекратило действия с антиконкурентными признаками со стороны ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн Галнафтогаз», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «Альянс Холдинг». Как установило отделение, в июне т.г. операторы повысили цены на нефтепродукты до экономически необоснованного уровня. Во исполнение рекомендаций отделения операторы снизили цены на бензин на 10 коп. за литр.

Как сообщал УНИАН, в конце мая АМК поручил своим региональным отделениям проверить обоснованность повышения цен на нефтепродукты. В частности, расследование касалось самых крупных операторов – ОАО «Укрнафта», ООО «ТНК-ВР Коммерс», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина», ЗАО «ЛИНИК», ООО «Параллель-М ЛТД», ООО «ТД «Континиум-Галичина», ОАО «Концерн «Галнафтогаз», ОАО «ЛУКОЙЛ-Одесский НПЗ», ЗАО «Укртатнафта», ООО «НК Альфа-нафта», ОАО «Нафтохимик Прикарпатья», ОАО «НПК Галичина» и тех предпринимателей, которые имеют рыночную долю на региональных рынках бензинов и дизельного топлива. На протяжении 2008 года органы АМК пресекли более 300 нарушений конкурентного законодательства, совершенных предпринимателями, которые работают на рынках нефтепродуктов.

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ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в январе-июне т.г. сократило чистую прибыль на 94,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 2,974 млн. грн. Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. НПК «Галичина» увеличил чистый доход на 24,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 105,240 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 26,5% – до 1 млрд. 395,302 млн. грн.

Напомним, 2008 год НПК «Галичина» завершил с чистой прибылью 12,501 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток компании составил 17,215 млн. грн. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год. 25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе «Приват».

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ОАО "Укртранснафта" в январе-июне т.г. увеличило чистую прибыль в 4,97 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 451,726 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В январе-июне т.г. "Укртранснафта" сократила чистый доход на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млрд. 49,415 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 6,1% - до 1 млрд. 182,117 млн. грн.

Напомним, в 2008 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 90,8%, по сравнению с 2007 годом, до 19,704 млн. грн.

ОАО "Укртранснафта" НАК "Нафтогаз Украины" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.

Транспорт

ГАИ Киева предупреждает о кратковременных ограничениях движения транспорта в связи с визитом главы Русской православной церкви КИРИЛЛА.

Как сообщили УНИАН в УГАИ г.Киева, начальник столичной ГАИ Анатолия СИРЕНКО отметил, что визиты такого высокого уровня, как правило, сопряжены с кратковременными ограничениями движения транспорта и киевляне должны с пониманием относится к этому.

По данным ГАИ, в понедельник, 27 июля, ориентировочно в половине девятого утра Святейший Патриарх прибывает в аэропорт Борисполь и далее проследует в центр города на Владимирскую горку. После 10 часов планируется переезд кортежа в Киево-Печерскую Лавру, а затем в 15.30 – посещение памятников Славы и жертв Голодомора. Около 17 часов состоится встреча Патриарха у Святых Врат Лавры.

Во вторник ориентировочно в 13 часов запланировано посещение строительства Кафедрального собора, расположенного по адресу: Железнодорожное шоссе, 3. После чего в 17.30 Святейший Патриарх Кирилл отправится на киностудию им. Довженко.

В среду, 29 июля, примерно в половине первого дня Патриарх посетит Покровский женский монастырь, расположенный в Бехтеревском переулке. Затем в 15 часов высокий гость направится в аэропорт Борисполь.

С учетом этого А.СИРЕНКО рекомендует водителям быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, а также не оставлять транспорт в нарушение общепринятых правил.

27 июля начинается визит в Украину главы Русской православной церкви Кирилла. Начальной точкой визита высокого гостя станет столица Украины Киев, где он пробудет до среды. Далее запланировано посещение Донецка, Горловки, Симферополя, Севастополя, Ровно, Корца, Луцка, Владимир-Волынского, а также Почаевской Лавры.

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С сегодняшнего дня в столице от причала №10 Речного вокзала начал курсировать альтернативный вид общественного пассажирского транспорта – муниципальный речной трамвай. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Первыми пассажирами нового вида транспорта стали представители средств массовой информации и столичной власти. Символическую ленту в знак начала курсирования речного трамвая перерезал первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, «речной трамвай» значительно улучшит транспортное сообщение между левым и правым берегами Днепра. Теперь жители этих районов, минуя заторы на мостах через р. Днепр в часы «пик», смогут добраться довольно комфортно и удобно с одного берега на другой за 25-30 минут.

В ближайшее время власти Киева планируют открыть 2 станции в направлении Оболони и Русановских садов, сказал Д.БАСС. По его словам, это пилотный проект, поєому в дальнейшем, учитывая пожелание и предложения киевлян, в расписание движения и маршрут могут быть внесены изменения. Обращения будет фиксировать Служба помощи мэра киевлянам по телефону: 15-51.

Стоимость билета - 10 грн., в зависимости от пассажиропотока власти столицы обещают рассмотреть возможность снижения стоимости проезда. При этом пресс-служба КГГА приводит примеры, что стоимость одного билета на речной трамвай в Москве составляет в гривневом эквиваленте 100 грн., в Санкт-Петербурге – 40-60 грн., Будапеште и Париже – 34 грн., Амстердаме – 110 грн., а в Лондоне – 150-450 грн.

"Для всех льготников проезд будет бесплатным. При необходимости будем запускать дополнительные суда", - отметил Д.БАСС.

Он сообщил, что теплоходы будут курсировать в рабочие дни в утренние и вечерние часы «пик». Первый маршрут проходит через три станции: «Причал №10» (Почтовая площадь) – «Мост «Метро» (станция метро «Днепр») – причал «Березняки».

Утром речной трамвай будет курсировать по маршруту: в 7:00 отправление с «10 причала» (станция метро «Почтовая площадь», Речной вокзал) до станции «Березняки» (причал возле моста им. Патона); в 7:40 - от станции «Березняки» до «Моста Метро», от «Моста метро» до «Почтовой площади».

Вечером в 18:00 и в 19:00 трамвай будет отправляться по маршруту «Почтовая площадь», причал №10 – «Мост Метро» – станция «Березняки». В 19:20 и в 20:00 будет курсировать по маршруту «Березняки» – «Почтовая площадь».

Земельные вопросы

За полгода прокуратура Киева обжаловала 24 судебных решения о признании права на аренду земельных участков в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, на протяжении июня-июля 2009 года ведомством проведена проверка законности судебных решений, которыми за субъектами ведения хозяйства признано право на аренду земельных участков в столице. По результатам этой проверки в июле текущего года в Высший хозяйственный суд Украины внесено 24 кассационных представления на судебные решения по делам о признании права на аренду земельных участков общей площадью более 16 гектаров. Работа по обжалованию незаконных судебных решений, которыми было признано право на земельные участки, продолжается.

(УНИАН)