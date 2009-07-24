Главное на 24 июля (вечер)

Хроника дня

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Политика

Тимошенко открыла свой Социальный контактный центр

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО открыла Социальный контактный центр в Министерстве труда и социальной политики.

Официальное открытие центра состоялось сегодня.

«Потребность и необходимость создания такого центра, центра прямого общения премьер-министра, правительства с людьми возникла, потому что, честно говоря, меня просто достала местная бюрократия», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что возможности Социального контактного центра по приему звонков будут увеличены в течение двух недель. По ее информации, в настоящее время центр способен принимать до 2,5 тысяч обращений граждан и 75 тысяч в месяц.

Глава правительства уточнила, что прямая телефонная линия работает ежедневно с 8 утра до 21 вечера, за исключением воскресенья. По ее словам, на прямую телефонную линию могут обращаться также граждане Украины, находящиеся за рубежом. Все звонки на эту линию являются бесплатными.

Социальный контактный центр принимает обращения граждан по многоканальной телефонной линии 8-800-507-30-90.

Финансы

Банки в I квартале сократили уплату налогов

Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) отмечает незначительное снижение уровня уплаты налогов представителями финансового сектора в первом квартале 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя ГНАУ Наталья РУБАН.

«В первом квартале банки начали платить меньше, но незначительно меньше", – сказала она. При этом она не уточнила динамику сокращения объемов налоговых выплат.

Представитель ГНАУ сообщила, что в прошлом году в стране было шесть убыточных банков, а сейчас – 17, "но это не критично».

Кроме того, Н.РУБАН отметила, что в прошлом году ГНАУ активно проверяла украинские страховые компании относительно разного рода схем уклонения от уплаты налогов при проведении операций перестрахования. В текущем году налоговики наблюдают уменьшение объемов перестрахования. «Мы видим, что в этом году объемы перестрахования резко сократились», – сказала Н.РУБАН.

Как сообщалось в начале июля со ссылкой на данные ГНАУ, по итогам первого квартала банки задекларировали по налоговой отчетности убыток в размере 539,5 млн грн (по финансовой – на 6,262 млрд грн больше), тогда как за первый квартал 2008 года – прибыль на уровне 2,852 млрд грн.

В январе-марте-2009 количество убыточных банков выросло в 14 раз - до 28 учреждений (по финотчетности - 41 банк).

Временная администрация в банках возможна на 1 год

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях проведения мероприятий по финансовому оздоровлению банков».

«За» проголосовало 322 из 426 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон регулирует вопросы оздоровления банковской системы в условиях кризиса. Положения закона касаются, в частности, упрощенного порядка реорганизации банков, передачи их активов и пассивов, уменьшения уставного капитала банка при выполнении плана финансового оздоровления в рамках процедуры временной администрации, особенностей действия моратория при выполнении обязательств перед кредиторами.

Установлено, что НБУ назначает временную администрацию банка на срок до одного года.

Законом предусматривается, что с целью обеспечения капитализации банка при участии государства временный администратор обязан получить материалы диагностического обследования, заключение общепризнанной аудиторской компании о результатах оценки капитала банка, проведенной по методике, утвержденной Национальным банком Украины, и в случае необходимости по согласованию с НБУ принять решение о соответствующей коррекции (увеличении или уменьшении) уставного капитала банка.

Также предусмотрено, что в случае, если размер капитала банка, определенный по результатам аудита, меньше, чем размер уставного капитала, временный администратор обязан в течение трех дней от даты согласования Нацбанком решения временного администратора об уменьшении уставного капитала такого банка внести соответствующие изменения в устав банка, участие в капитализации которого принимает государство.

Законом устанавливается особый порядок уменьшения уставного капитала банка, если размер капитала, определенный общепризнанной аудиторской компанией, меньше уставного и в капитал банка планируется вхождение государства.

Предусматривается, что в отличие от общего порядка, такое уменьшение капитала не нуждается в согласии кредиторов и не влечет за собой возникновения у них права требовать досрочного прекращения или выполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им ущерба.

Законом уточняется перечень информации, которая должна содержать предложения Национального банка Украины по капитализации банков и заключение общепризнанной аудиторской компании.

Законом установлено, что обмен информацией между НБУ и Министерством финансов Украины в отношении банков, участие в капитализации которых принимает государство, осуществляется без учета порядка раскрытия банковской тайны, определенного статьей 62 Зкона Украины «О банках и банковской деятельности». В то же время регулируется вопрос защиты работников центрального аппарата Минфина, которые непосредственно принимают участие в решении вопроса относительно участия государства в капитализации банка.

Законом до 1 января 2013 года продлено действие нормы о необложении налогом вкладов физических лиц в банковских и небанковских финансовых учреждениях.

ТЭК

НКРЭ повысила цены на газ для населения иТКЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) официально подтвердила, что повысила цены на газ для населения и предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ).

Соответствующее официальное сообщение появилось на сайте комиссии в пятницу вечером.

Комиссия, в частности, приняла решение о повышении на 20% розничных цен на природный газ для населения – с 1 сентября и предельного уровня цен на газ для ТКЭ – с 1 октября т.г.

В то же время в сообщении не указываются даты принятия соответствующих постановлений и присвоенные им номера, а также не уточняются конкретные уровни цен по каждой категории потребителей.

Отметим, 23 июля НКРЭ официально опровергала информацию о том, что 9 июля приняла решение о повышении тарифов на природный газ для населения и ТКЭ.

«Таких документов комиссия не принимала», – заявил журналистам начальник отдела связей с общественностью и международной координации НКРЭ Иван СЛОБОДЯНЮК., ознакомившись с копиями постановлений комиссии от 9 июля т.г. NN 811 и 812, которые ему предоставили журналисты.

Согласно копиям постановлений комиссии, текстом которых располагает УНИАН, регулятор принял решение о повышении цен на газ для теплокоммунэнерго на 19,9% – до 1047,34 грн. за тысячу кубометров (с НДС) с 1 октября т.г.

Для населения розничные тарифы с 1 сентября составят:

для потребителей первой категории, которые используют не более 2,5 тыс. кубометров газа в год, при наличии газовых счетчиков – 58,03 коп. за 1 кубометр с учетом НДС, при отсутствии газовых счетчиков – 63,79 коп.;

для потребителей второй категории, которые потребляют не более 6 тыс. кубометров природного газа в год, при наличии газовых счетчиков – 87,84 коп. за 1 кубометр газа, при отсутствии счетчика – 96,62 коп.;

для потребителей третьей категории, объем потребления природного газа которыми не будет превышает 12 тыс. кубометров в год, при наличии счетчиков – 1 грн. 79,86 коп. за кубометр, при отсутствии счетчика – 1 грн. 97,78 коп.;

для потребителей четвертой категории, объемы потребления природного газа которыми будут превышать 12 тыс. кубометров в год, при наличии газового счетчика – 2 грн. 14,85 коп. за 1 кубометр, при отсутствии счетчика – 2 грн. 36,23 коп.

Напомним, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО до сих пор заявляла, что стоимость топлива для населения не будет расти.

«Энергоатом» рассчитался с «ТВЭЛ» за топливо на этот год НАЭК «Энергоатом» погасила текущую задолженность перед ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) за поставки свежего ядерного топлива (СЯТ) в 2009 году и продолжает вести переговоры о подписании долгосрочного контракта по поставкам топлива после 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оператора отечественных АЭС со ссылкой на заявление вице-президента по общим вопросам НАЭК «Энергоатом» Ольгу КРАВЕЦ.

«В настоящее время НАЭК не имеет долгов перед ОАО «ТВЭЛ» за уже поставленное свежее топливо на украинские АЭС», – сказала О.КРАВЕЦ, отметив при этом, что в связи с ухудшением финансового положения компании из-за сокращения выработки и неполных расчетов ГП «Энергорынок» компания не в полной мере производит авансовые платежи за ядерное топливо в соответствии с согласованным графиком поставок.

По словам вице-президента компании, с начала года осуществлены и полностью оплачены три рейса по поставкам СЯТ, а в начале августа ожидается поставка топлива для перегрузки одного из блоков Хмельницкой АЭС.

О.КРАВЕЦ также выразила уверенность, что в ближайшее время НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» подпишут на взаимовыгодных условиях долгосрочный контракт на поставки свежего ядерного топлива для украинских АЭС. «На сегодня мы вышли на завершающую стадию переговоров и подготовки контракта», – сказала она.

Вице-президент «Энергоатома» также отметила важность сооружения завода по фабрикации ядерного топлива на территории Украины. По ее словам, Украина «впервые имеет шанс создать на собственной территории высокотехнологичное производство, которое станет еще одним источником поставок ядерного топлива для бесперебойной, безопасной и надежной работы отечественных АЭС, позволит создать новые рабочие места и обеспечить развитие научно-технического потенциала Украины».

Напомним, в начале июня т.г. президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что по состоянию на тот момент задолженность компании перед российским поставщиком за поставки свежего топлива составляла около 80 млн. долл. и была равна объему полуторамесячных проплат. Для погашения задолженности компания планировала привлечь в банковских учреждениях кредит в размере 400 млн. грн.

Рынки

Кабмин определит дома для достройки на следующей неделе

Министерство регионального развития и строительства Украины (Минрегионстрой) на следующей неделе направит на утверждение Кабинета Министров список объектов для достройки за государственные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА.

По его словам, межведомственная комиссия Минрегионстроя провела конкурсы с элементами аукциона, в результате которых было отобрано 120 объектов на сумму 1,7 млрд. грн. После проведения конкурсов каждый из этих объектов проверила Государственная архитектурно-строительная инспекция на соответствие действительности поданной застройщиками документации.

А.БЕРКУТА отметил, что из 120 объектов было отобрано 98 объектов общей мощностью 13,7 тыс. квартир (общая площадь – около 1 млн. кв. м). При завершении строительства этих объектов стоимость основных фондов составит 9 млрд. грн.

«Из 13,7 тыс. квартир 5150 свободны от обязательств. Из них мы отобрали 2500 квартир на общую сумму 1,3 млрд. грн. Если мы достраиваем эти 2500 квартир, то значит, мы достраиваем 98 жилых домов», – сказал он.

По данным первого замминистра, в 1,3 млрд. грн. входит 970 млн. грн. средств, привлеченных Государственным ипотечным учреждением под государственные гарантии, а еще 330 млн. грн. – дополнительное привлечение средств населения, которое берет кредиты на покупку квартир.

Всего для участи в конкурсе с элементами аукциона было получено от застройщиков заявок на 473 объекта на общую сумму 7,5 млрд. грн.

А.БЕРКУТА также отметил, что сегодня заместитель министра регионального развития и строительства Дмитрий ИСАЕНКО дает показания в управлении по борьбе с организованной преступностью относительно того, как были проведены аукционы. Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО направил запрос по этому вопросу министру регионального развития и строительства Василию КУЙБИДЕ.

При этом А.БЕРКУТА добавил, что проверки правоохранительных органов не приведут к отмене проведенных конкурсов.

ФГИУ урегулировал с "Русским алюминием" вопросы по ЗАлКу

Фонд государственного имущества Украины подписал с компанией "Русский алюминий" ("РусАл") меморандум о согласованных действиях при урегулировании вопросов деятельности ОАО "Запорожский алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и дополнительное соглашение к договору купли-продажи ООО "Николаевский глиноземный завод" (НГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИУ.

Меморандум предусматривает общие действия ФГИУ и владельца ЗАлКа по прекращению всех судебных дел, которые запрещают выполнение обязательств по договору купли-продажи комбината; скорейшее введение для предприятия дифференцированного тарифа на электроэнергию; внесение изменений в договор купли-продажи относительно переориентации инвестиций на внедрение энергосберегающих технологий. Сторонами намечены сроки реализации отмеченных действий, которые не выходят за рамки текущего года.

Дополнительным соглашением к договору купли-продажи НГЗ предусматривается перенесение на два года необходимости выпуска 1,6 млн. тон глинозема в год, что обусловлено исключительно общей ситуацией на мировом рынке алюминия. При этом, в ходе проведенной Фондом проверки выполнения условий договора купли-продажи было установлено выполнение со стороны владельца обязательств по созданию производственных мощностей, которые позволяют выпускать необходимый объем продукции, что фактически и было основным условием договора купли-продажи. Со своей стороны владелец согласился с предложением ФГИУ дополнить договор обязательствами о социальной защите работников предприятия, в том числе относительно своевременной выплаты заработной платы, выполнения условий коллективного договора и пр.

Агро

Село пока не поддержат

Верховная Рада Украины отказалась принять постановление “О неотложных мерах по стабилизации ситуации в агропромышленном комплексе Украины”.

За принятие соответствующего проекта постановления проголосовали только 115 народных депутатов их 293, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом, направленным на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, предусматривалось, что правительство в течение недели со дня принятия постановления за счет средств Стабилизационного фонда и привлечения других источников кредитования должно біло увеличить до 3 млрд. грн. размер Аграрного фонда с целью обеспечения закупки зерна у сельскохозяйственных товаропроизводителей и удержания задекларированных цен на зерно.

Кроме того, проектом постановления намечалось поручить Министерству экономики проанализировать состояние продовольственного баланса государства и принять меры по минимизации импорта продовольственных товаров, запретить ввоз некачественной продукции, продуктов, которые содержат ГМО и другие вредные для здоровья людей добавки; направить имеющиеся финансовые и материально-технические ресурсы на поддержку отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечив государственную финансовую поддержку, предусмотренную постановлениями Кабинета министров.

Кроме того, предлагалось предусмотреть в проекте закона о госбюджете Украины на 2010 год финансирование аграрных программ в размере не менее 10% ВВП.

После продолжительного обсуждения проекта постановления председатель ВР поставил на голосование предложение о возвращении к рассмотрению этого вопроса, но это предложение поддержали только 113 народных депутатов.

Транспорт

ГАИ упростила регистрацию временных талонов

Департамент Госавтоинспекции МВД Украины принял решение об упрощении порядка оформления в регистрационных подразделениях ГАИ временных регистрационных талонов на право управления транспортными средствами по заявлениям владельцев и уменьшении стоимости таких операций.

Решения приняты в связи с внесением изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые касаются порядка оформления документов на право эксплуатации транспортных средств, и с учетом обращений граждан.

Отныне стоимость получения такого талона не превышает 75 грн., включая непосредственно стоимость талона, услуги за осмотр транспортного средства (11 грн.) и оформление регистрационных документов (15 грн.). При этом экспертное исследование транспортных средств проводится лишь в случаях установления явных признаков изменения, уничтожения или фальсификации идентификационных номеров агрегатов.

Данные требования доведены до работников всех подчиненных подразделений.

Валютный рынок

Национального банка Украины на 27 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 766.6100 (на 24 июля – 766.3000)

100 EUR – 1090.6560 (на 24 июля – 1090.3683)

10 RUR – 2.4620 (на 24 июля – 2.4659)

Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 27 июля 2009 года за 10 тройских унций (грн.):

959 XAU 10 Золото – 72808.78 (на 24 июля – 73200.81)

961 XAG 10 Серебро – 1056.39 (на 24 июля – 1054.43)

962 XPT 10 Платина – 90459.98 (на 24 июля – 90270.14)

964 XPD 10 Палладий – 19701.88 (на 24 июля – 19617.28)

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США вновь открылись повышением котировок – 7,9050/7,9420, к 12:00 цены устремились вверх – 7,9325/7,9495. К закрытию торгов ценовые показатели достигли дневного максимума – 7,9420/7,9545 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2535/0,2550, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2544/0,2554. К закрытию котировки повысились до 0,2553/0,2560. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31.0500(-0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4201/1,4203, к закрытию торговой сессии котировки повысились до 1,4246/1,4248. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2355/11,2785. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне ушли вверх – 11,2985/11,3270.

В 11:30 НБУ вышел на рынок с продажей на аукционе по валютным парам евро-гривня –10,9100 и швейцарский франк-гривня – 7,1800.

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