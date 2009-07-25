Зоц стал заместителем председателя Госказначейства

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 22 июля 2009 г. N 856-р назначил Юрия ЗОЦА заместителем председателя Государственного казначейства Украины.

Текст распоряжения размещен на сайте парламента.

Напомним, что Кабмин распоряжением от 8 июля 2009 г. №763 освободил Александра ДАНЕВИЧА от должности первого заместителя председателя Госказначейства Украины в связи с недобросовестным исполнением обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

Кроме того, распоряжением правительства от 8 июля 2009 г. №764-р освобождена Елена ЧЕЧУЛИНА от должности заместителя председателя Госказначейства в связи с недобросовестным исполнением своих обязанностей – нарушением Присяги государственного служащего (п. 6 ч. I ст. 30 Закона Украины “О государственной службе”).

А.ДАНЕВИЧ и Е.ЧЕЧУЛИНА были назначены на должности в январе 2006 г.

Кабинет Министров освободил Игоря КВЯТКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя правления национальной акционерной компании «Недра Украины» согласно поданному им заявлению.

Распоряжение от 22 июля в 2009 г. №854-р обнародовано на сайте парламента.

Напомним, Кабмин назначил И.КВЯТКОВСКОГО на должность первого заместителя председателя правления НАК «Недра Украины» в марте этого года.

Правительство назначило Константина КОСЯЧЕНКО заместителем председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств.

Текст распоряжения от 22 июля 2009 г. N 855-р опубликован на сайте парламента.